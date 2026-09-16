Chociaż przez chwilę można było zostać maszynistą! Bydgoski Dzień Maszynisty za nami

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy odbyło się w Izbie Tradycji Kolei SMKB przy ul. Unii Lubelskiej 4D. Jedną z największych atrakcji był mobilny symulator kolejowy CARGO MASTER – narzędzie wykorzystywane podczas szkolenia przyszłych i obecnych maszynistów.

Tego dnia każdy chętny mógł usiąść za sterami i sprawdzić, jak wygląda prowadzenie pociągu z perspektywy osoby siedzącej w kabinie maszynisty. Dla jednych była to świetna zabawa, dla innych okazja do bliższego poznania zawodu, który od lat fascynuje miłośników kolei.

Na uczestników czekał także tworzony własnymi siłami przez ekipę SMKB pulpit lokomotywy SU45. Można było również zajrzeć do zabytkowego parowozu TKp1-46 i zwiedzić Izbę Tradycji Kolei SMKB, będącą kontynuacją Ośrodka Muzealnego Bydgoskiego Węzła Kolejowego.

Nie zabrakło także makiety modułowej przygotowanej przez klub Makieta Kolejowa Bydgoszcz oraz stoisk partnerów wydarzenia.

Bydgoski Dzień Maszynisty był również okazją do spojrzenia na kolej z perspektywy czasu. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak zmieniała się praca maszynisty – od czasów parowozów aż po współczesne, nowoczesne pulpity sterownicze.

Pierwsza edycja wydarzenia połączyła edukację, zabawę i pasję do kolei. A dla wielu uczestników najważniejszym momentem było właśnie to, gdy mogli choć na chwilę poczuć się jak prawdziwi maszyniści.