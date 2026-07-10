16-letnia Nadia zniknęła bez słowa! Trwają dramatyczna akcja poszukiwawcza

Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście prowadzi poszukiwania 15-letniej Nadii Pawlak. Nastolatka zaginęła we wtorek, 7 lipca 2026 roku. Jak przekazują policjanci, około godziny 12.00 dziewczyna wyszła z miejsca zamieszkania i od tego czasu nie wróciła do domu. Do chwili obecnej nie ma z nią żadnego kontaktu.

Zaginiona ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma farbowane na ciemny brąz włosy oraz niebieskie oczy.

W chwili zaginięcia ubrana była w czarną zamszową kurtkę, długie czarno-brązowe spodnie w paski oraz białe buty sportowe.

To nie pierwszy raz, gdy służby prowadzą poszukiwania Nadii Pawlak. W przeszłości nastolatka również była uznawana za zaginioną, jednak tamta historia zakończyła się szczęśliwie – dziewczyna została odnaleziona cała i zdrowa. Tym razem policjanci ponownie apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Pozostaje mieć nadzieję, że także i te poszukiwania zakończą się szczęśliwym finałem.

Policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu 15-latki. Każdy, kto widział Nadię Pawlak lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz-Śródmieście pod numerami 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub z numerem alarmowym 112.