Fragment ściany kamienicy osunął się podczas remontu. Ewakuowano mieszkańców!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Radio Eska
2026-07-09 13:05

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 9 lipca centrum Bydgoszczy. Podczas prac remontowych przy ul. Sienkiewicza osunął się fragment ściany kamienicy. Strażacy ewakuowali dziewięć osób, a okolica została zabezpieczona. Na miejscu pracują służby oraz nadzór budowlany.

Strażacy przy wozie bojowym w Bydgoszczy. O ewakuacji kamienicy przy ul. Sienkiewicza przeczytasz na Eska Bydgoszcz.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas prowadzonych prac remontowych przy jednej z kamienic przy ul. Sienkiewicza w centrum Bydgoszczy. Jak podaje Radio Eska, w trakcie robót osunął się fragment ściany budynku, co wymusiło natychmiastową interwencję służb ratunkowych.

Strażacy ewakuowali z kamienicy dziewięć osób. Na miejscu działa nadzór budowlany, który oceni stan konstrukcji i zdecyduje o dalszych działaniach.

Bydgoszcz 998 przekazuje, że akcję prowadzą zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W działania zaangażowani są strażacy z JRG 1 Bydgoszcz, OSP Bydgoszcz–Fordon oraz JRG Chełmża, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

W rejonie uszkodzonej kamienicy wstrzymano ruch. Ulica pozostaje nieprzejezdna, a teren został zabezpieczony do czasu zakończenia działań służb i oceny stanu budynku.

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