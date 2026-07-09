Fragment ściany kamienicy osunął się podczas remontu. Ewakuowano mieszkańców!

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas prowadzonych prac remontowych przy jednej z kamienic przy ul. Sienkiewicza w centrum Bydgoszczy. Jak podaje Radio Eska, w trakcie robót osunął się fragment ściany budynku, co wymusiło natychmiastową interwencję służb ratunkowych.

Strażacy ewakuowali z kamienicy dziewięć osób. Na miejscu działa nadzór budowlany, który oceni stan konstrukcji i zdecyduje o dalszych działaniach.

Bydgoszcz 998 przekazuje, że akcję prowadzą zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W działania zaangażowani są strażacy z JRG 1 Bydgoszcz, OSP Bydgoszcz–Fordon oraz JRG Chełmża, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

W rejonie uszkodzonej kamienicy wstrzymano ruch. Ulica pozostaje nieprzejezdna, a teren został zabezpieczony do czasu zakończenia działań służb i oceny stanu budynku.