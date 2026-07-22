Zamek pod Bydgoszczą wystawiony na sprzedaż! Niezwykła budowla ma fosę i most zwodzony [ZDJĘCIA]

D.P
2026-07-22 10:39

Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych można spotkać już naprawdę nietypowe obiekty – wśród nich także prawdziwy zamek. Powstał on w latach 90. XX wieku w Żurczynie koło Bydgoszczy i najprawdopodobniej jest inspirowany niemieckim pałacem Drachenburg, wzniesionym w latach 1882–1884 dla Stephana von Sartera. Budowla wyróżnia się m.in. kolorowymi witrażami, fosą oraz mostem zwodzonym. Co ciekawe, czeka na nowego właściciela. Ile trzeba za nią zapłacić? Sprawdziliśmy.

Moda na działki ROD wraca. W Żurczynie pod Bydgoszczą stanął zamek

Jeszcze do niedawna działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wielu osobom kojarzyły się przede wszystkim z minionymi dekadami. Dziś przeżywają jednak prawdziwy renesans. Wzrost zainteresowania nimi przyniosła pandemia COVID-19, kiedy wiele osób zaczęło szukać niedrogiego miejsca do odpoczynku na świeżym powietrzu. Znaczenie miała również rosnąca popularność zdrowego stylu życia oraz ograniczony dostęp do wielu form rekreacji w czasie obowiązywania pandemicznych restrykcji.

Od tamtej pory zainteresowanie działkami rekreacyjnymi utrzymuje się na wysokim poziomie. Dane Otodom Analytics pokazują, że od 2022 roku na rynku przybyło ofert sprzedaży takich nieruchomości, a ich ceny systematycznie rosną.

Na terenach ROD można dziś zobaczyć nie tylko klasyczne altany, lecz także nowoczesne domki, szklarnie, ogródki warzywne, baseny, a nawet... zamek. Niezwykła budowla znajduje się w Żurczynie przy ulicy Zamkowej i powstała w połowie lat 90. XX wieku. Według dostępnych informacji wzorowano ją na niemieckim pałacu Drachenburg. Obiekt ma fosę, most zwodzony i ozdobne witraże, a od kilku lat jest wystawiony na sprzedaż.

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Zamek z windą i fosą w Żurczynie na sprzedaż. Ile kosztuje najdziwniejsza działka ROD w Polsce?

Cena tej wyjątkowej nieruchomości wynosi 85 tysięcy złotych. Zamek stoi na 350-metrowej działce ROD w Żurczynie i, jak wynika z ogłoszenia, może być jedyną tego typu budowlą zlokalizowaną na rodzinnych ogrodach działkowych w Polsce.

Obiekt został wybudowany w 1995 roku z cegły. Otacza go murowana fosa, a do jednego z dwóch wejść prowadzi most zwodzony. Charakterystycznym elementem są również kolorowe witraże oraz przestronny taras na dachu, który w ubiegłym roku przeszedł remont.

Wnętrze bardziej przypomina nietypowy domek letniskowy niż klasyczną altanę. Na przyszłego właściciela czekają salon z możliwością ogrzewania kominkiem, obszerna kuchnia z pięciopalnikową płytą, łazienka wyposażona w wannę i prysznic oraz pomieszczenie gospodarcze. Jednym z najbardziej oryginalnych rozwiązań jest niewielka „winda”, dzięki której można zjechać z kuchni do niższej kondygnacji.

To jednak nie wszystkie atrakcje. Pod budynkiem znajduje się piwnica z bramą wjazdową, natomiast na działce przygotowano murowany grill, domek na drzewie oraz dwa niewielkie baseny wyłożone kafelkami. Cały teren jest ogrodzony i objęty monitoringiem, a zgodnie z treścią ogłoszenia roczne opłaty wynoszą około 700 zł. W cenę wliczono także wyposażenie znajdujące się w nieruchomości.

Zamek powstał w latach 90. w Żurczynie koło Bydgoszczy, prawdopodobnie na wzór niemieckiego pałacu Drachenburg
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