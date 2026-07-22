Moda na działki ROD wraca. W Żurczynie pod Bydgoszczą stanął zamek

Jeszcze do niedawna działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wielu osobom kojarzyły się przede wszystkim z minionymi dekadami. Dziś przeżywają jednak prawdziwy renesans. Wzrost zainteresowania nimi przyniosła pandemia COVID-19, kiedy wiele osób zaczęło szukać niedrogiego miejsca do odpoczynku na świeżym powietrzu. Znaczenie miała również rosnąca popularność zdrowego stylu życia oraz ograniczony dostęp do wielu form rekreacji w czasie obowiązywania pandemicznych restrykcji.

Od tamtej pory zainteresowanie działkami rekreacyjnymi utrzymuje się na wysokim poziomie. Dane Otodom Analytics pokazują, że od 2022 roku na rynku przybyło ofert sprzedaży takich nieruchomości, a ich ceny systematycznie rosną.

Na terenach ROD można dziś zobaczyć nie tylko klasyczne altany, lecz także nowoczesne domki, szklarnie, ogródki warzywne, baseny, a nawet... zamek. Niezwykła budowla znajduje się w Żurczynie przy ulicy Zamkowej i powstała w połowie lat 90. XX wieku. Według dostępnych informacji wzorowano ją na niemieckim pałacu Drachenburg. Obiekt ma fosę, most zwodzony i ozdobne witraże, a od kilku lat jest wystawiony na sprzedaż.

Zamek z windą i fosą w Żurczynie na sprzedaż. Ile kosztuje najdziwniejsza działka ROD w Polsce?

Cena tej wyjątkowej nieruchomości wynosi 85 tysięcy złotych. Zamek stoi na 350-metrowej działce ROD w Żurczynie i, jak wynika z ogłoszenia, może być jedyną tego typu budowlą zlokalizowaną na rodzinnych ogrodach działkowych w Polsce.

Obiekt został wybudowany w 1995 roku z cegły. Otacza go murowana fosa, a do jednego z dwóch wejść prowadzi most zwodzony. Charakterystycznym elementem są również kolorowe witraże oraz przestronny taras na dachu, który w ubiegłym roku przeszedł remont.

Wnętrze bardziej przypomina nietypowy domek letniskowy niż klasyczną altanę. Na przyszłego właściciela czekają salon z możliwością ogrzewania kominkiem, obszerna kuchnia z pięciopalnikową płytą, łazienka wyposażona w wannę i prysznic oraz pomieszczenie gospodarcze. Jednym z najbardziej oryginalnych rozwiązań jest niewielka „winda”, dzięki której można zjechać z kuchni do niższej kondygnacji.

To jednak nie wszystkie atrakcje. Pod budynkiem znajduje się piwnica z bramą wjazdową, natomiast na działce przygotowano murowany grill, domek na drzewie oraz dwa niewielkie baseny wyłożone kafelkami. Cały teren jest ogrodzony i objęty monitoringiem, a zgodnie z treścią ogłoszenia roczne opłaty wynoszą około 700 zł. W cenę wliczono także wyposażenie znajdujące się w nieruchomości.

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