Rozbita szyba w piaskownicy. Ostre fragmenty mogły zranić dzieci

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na placu zabaw przy ulicy Kościuszki w Świeciu, niedaleko Bydgoszczy. Ktoś rozbił taflę szkła na bezpiecznej nawierzchni wykonanej z piasku, w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń, z których korzystają dzieci.

Na miejscu znaleziono liczne fragmenty rozbitej szyby. Część z nich była częściowo wbita w piasek. Jak przekazała Magdalena Arczyńska-Górna, kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, niektóre kawałki miały nawet około 20 centymetrów.

— Znaleziono fragmenty szkła nawet o 20-centymetrowej długości, częściowo wbite w piasek. Dlatego ciężko nam zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piasek — przekazała urzędniczka.

Zagrożenie zauważył jeden z mieszkańców, który natychmiast powiadomił odpowiednie służby. W obliczu takiej sytuacji nie było mowy o dalszym korzystaniu z placu zabaw. Teren został zamknięty, aby żadne dziecko nie miało kontaktu z ostrymi odłamkami.

„Aż trudno uwierzyć, że ktoś mógł to zrobić”

Mieszkańcy nie kryją oburzenia. Jak podkreślają, rozbita szyba w piaskownicy mogła doprowadzić do poważnego wypadku. Dzieci mogły przecież nie zauważyć ostrych fragmentów ukrytych w piasku.

— Aż trudno uwierzyć, że ktoś mógł to zrobić. To ktoś nieodpowiedzialny albo chory. Niedobrze się dzieje, ludzie są niedobrzy dla siebie. Co te dzieci mają robić? — mówią okoliczni mieszkańcy.

Nie wiadomo jeszcze, kto rozbił szybę i w jakich okolicznościach do tego doszło. Urząd gminy złożył w czwartek na policji zawiadomienie w sprawie i chce, by sprawca został ustalony.

Plac zabaw zamknięty. Piasek trzeba wymienić

Ze względu na skalę zagrożenia zdecydowano, że nie wystarczy jedynie uprzątnięcie widocznych kawałków szkła. Na placu zabaw trwa wymiana piasku. Do prac wykorzystywany jest ciężki sprzęt.

Dopiero po usunięciu zanieczyszczonej nawierzchni i wykonaniu niezbędnych prac plac zabaw będzie mógł ponownie zostać udostępniony dzieciom.

Urząd apeluje do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Jeśli osoba odpowiedzialna za rozbicie szyby zostanie zatrzymana, gmina zamierza dochodzić od niej zwrotu kosztów związanych z usunięciem szkła, wymianą piasku i przywróceniem placu zabaw do bezpiecznego stanu.