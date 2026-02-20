Atak nożownika w sklepowej przymierzalni. Biegli podjęli ważną decyzję w sprawie 21-latka

Dramatyczny finał spotkania w sklepie

Do wstrząsającego zdarzenia doszło 20 listopada 2025 roku na terenie Bydgoszczy. W jednej ze sklepowych przymierzalni 21-letni mężczyzna zaatakował nożem 14-letniego chłopca. Obrażenia nastolatka były na tyle poważne, że wymagał on natychmiastowej operacji, a lekarze określali jego stan jako ciężki. Z ustaleń wynika, że obie strony poznały się w internecie krótko przed incydentem. Według nieoficjalnych doniesień medialnych, mężczyzna i nastolatek umówili się w przymierzalni na spotkanie o charakterze towarzyskim, które zakończyło się w tragiczny sposób.

Kluczowa opinia psychiatrów

Obecnie podejrzany przebywa w areszcie śledczym, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe. Śledczy muszą ustalić, czy w chwili ataku mężczyzna był świadomy swoich czynów. Jak wynika z informacji reporterów radiowych, na drugą połowę marca zaplanowano sądową obserwację psychiatryczną 21-latka. To właśnie opinia biegłych będzie decydująca dla kwalifikacji czynu i ewentualnego wymiaru kary.

Śledztwo owiane tajemnicą

Prokuratura gromadzi materiał dowodowy, ale oszczędnie informuje o postępach w sprawie. Przesłuchano już zarówno napastnika, jak i poszkodowanego 14-latka, jednak treść ich zeznań pozostaje niejawna. Organa ścigania nie ujawniają również, co popchnęło 21-latka do tak drastycznego czynu. Śledczy podkreślają jedynie wyjątkowo delikatny charakter całego postępowania, odmawiając podawania szczegółów dotyczących motywu.