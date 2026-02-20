Koszmar w bydgoskim wieżowcu. Sąsiad wyciągnął nóż w windzie

Atak w wieżowcu

Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek (17 lutego) w jednym z bloków przy ulicy Leszczyńskiego. Około godziny 17:15 starszy mężczyzna wszedł do windy, nie spodziewając się agresji ze strony współpasażera. Wszystko zaczęło się od wulgarnego pytania. Chwilę później 46-latek rzucił się na seniora z pięściami, nie dając mu szans na jakąkolwiek reakcję obronną.

Fizyczna napaść szybko zmieniła się w walkę o zdrowie, gdy agresor wyciągnął składany nóż. Mężczyzna próbował zadawać ciosy ostrzem, raniąc 70-latka w rękę. Mimo obrażeń ofierze udało się opuścić kabinę windy, jednak napastnik wciąż wykrzykiwał groźby pod jego adresem. Krwawiący senior samodzielnie udał się do placówki medycznej, gdzie lekarze opatrzyli mu rany.

Zawiadomienie ze szpitala

Funkcjonariusze z komisariatu na bydgoskim Szwederowie o sprawie dowiedzieli się od personelu szpitalnego. Mundurowi natychmiast podjęli działania, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. W efekcie podjętych czynności podejrzewany o atak sąsiad został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.

Zatrzymany agresor musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W czwartek (19 lutego) zostanie doprowadzony do sądu, gdzie rozpatrywany będzie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Za uszkodzenie ciała i groźby karalne agresorowi grozi do 5 lat więzienia, co wynika z przepisów kodeksu karnego.