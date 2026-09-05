Audi odbiło się od ciężarówki i uderzyło w Mazdę. Jedna osoba nie żyje!

Do wypadku doszło w piątek (4 września), tuż po godz. 18 na drodze wojewódzkiej nr 240 w Terespolu Pomorskim w gminie Świecie. Jak informuje portal Extra Świecie, w zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: Audi, ciężarowa Scania oraz Mazda.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Audi z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Tam zderzył się ze Scanią. Po uderzeniu odbił się od ciężarówki i wpadł na jadącą Mazdę.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Audi z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z ciężarową Scanią. Potem odbił się od niej i uderzył w Mazdę – wyjaśnia dziennikarzom portalu mł. asp. Małgorzata Frukacz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Kierowca Audi zginął na miejscu. Łącznie trzema samochodami podróżowało sześć osób. Wśród nich było 8-letnie dziecko, które na szczęście nie ucierpiało.

Pomocy medycznej potrzebowała natomiast kobieta kierująca ciężarową Scanią. Doznała obrażeń kostki, jednak jej stan nie wymagał transportu do szpitala.

Na miejscu pracowały służby, które zabezpieczyły teren i zajęły się usuwaniem skutków wypadku. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.