IMGW wydało pilne alerty dla kilku województw. Nadciągają gwałtowne burze! [5.09.2026]

Polska Agencja Prasowa podaje, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują następujące regiony:
- zachodniopomorskie,
- pomorskie,
- warmińsko-mazurskie,
- lubuskie i wielkopolskie,
- kujawsko-pomorskie,
- łódzkie,
- mazowieckie,
- podlaskie.
Meteorolodzy zapowiadają, że burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu, których suma może wynieść od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Podmuchy wiatru osiągną prędkość od 70 do 85 km/h, a lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
Ostrzeżenia dotyczące burz pozostaną w mocy co najmniej do wczesnych godzin porannych w niedzielę, 6 września.
Gwałtowne porywy wiatru w regionach nadmorskich
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował także alerty przed silnym wiatrem, które dotyczą fragmentów województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Na tych obszarach średnia prędkość wiatru może wynosić 70 km/h, z pojedynczymi porywami dochodzącymi do 85 km/h.
Te ostrzeżenia zachowają ważność do soboty (5 września), do godziny 11:00.
Eksperci z IMGW podkreślają, że alert pierwszego stopnia sygnalizuje ryzyko pojawienia się groźnych zjawisk pogodowych, które mogą doprowadzić do zniszczeń mienia, a także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.
W trakcie wyładowań atmosferycznych i nawałnic zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności i unikanie przebywania pod drzewami oraz w pobliżu niezabezpieczonych konstrukcji, które mogą zostać porwane przez silny wiatr.