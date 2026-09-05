IMGW wydało pilne alerty dla kilku województw. Nadciągają gwałtowne burze! [5.09.2026]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-05 8:33

Polska znajduje się pod wpływem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które obejmą aż dziewięć województw. Meteorolodzy przewidują ulewne deszcze, porywisty wiatr, a nawet opady gradu. Dodatkowo w dwóch regionach wprowadzono alerty dotyczące silnych porywów wiatru.

Piorun uderzający w drzewa nad łąką pod ciemnymi chmurami burzowymi. O alertach IMGW przeczytasz na Eska Bydgoszcz.
Autor: Lukas Jonaitis/ Shutterstock Burza i ciemne chmury w prognozie pogody dla Polski

Polska Agencja Prasowa podaje, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują następujące regiony:

  • zachodniopomorskie,
  • pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • lubuskie i wielkopolskie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • łódzkie,
  • mazowieckie,
  • podlaskie.

Meteorolodzy zapowiadają, że burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu, których suma może wynieść od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Podmuchy wiatru osiągną prędkość od 70 do 85 km/h, a lokalnie niewykluczone są również opady gradu.

Ostrzeżenia dotyczące burz pozostaną w mocy co najmniej do wczesnych godzin porannych w niedzielę, 6 września.

Gwałtowne porywy wiatru w regionach nadmorskich

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował także alerty przed silnym wiatrem, które dotyczą fragmentów województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Na tych obszarach średnia prędkość wiatru może wynosić 70 km/h, z pojedynczymi porywami dochodzącymi do 85 km/h.

Te ostrzeżenia zachowają ważność do soboty (5 września), do godziny 11:00.

Eksperci z IMGW podkreślają, że alert pierwszego stopnia sygnalizuje ryzyko pojawienia się groźnych zjawisk pogodowych, które mogą doprowadzić do zniszczeń mienia, a także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

W trakcie wyładowań atmosferycznych i nawałnic zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności i unikanie przebywania pod drzewami oraz w pobliżu niezabezpieczonych konstrukcji, które mogą zostać porwane przez silny wiatr.

Rekordowa ulewa w Warszawie. Miasto zalane i sparaliżowane. Tak wygląda krajobraz po nawałnicy