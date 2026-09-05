IMGW wydało pilne alerty dla kilku województw. Nadciągają gwałtowne burze! [5.09.2026]

Polska Agencja Prasowa podaje, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują następujące regiony:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

lubuskie i wielkopolskie,

kujawsko-pomorskie,

łódzkie,

mazowieckie,

podlaskie.

Meteorolodzy zapowiadają, że burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu, których suma może wynieść od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Podmuchy wiatru osiągną prędkość od 70 do 85 km/h, a lokalnie niewykluczone są również opady gradu.

Ostrzeżenia dotyczące burz pozostaną w mocy co najmniej do wczesnych godzin porannych w niedzielę, 6 września.

⚠️ Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB🟡 Ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dla powiatów nadmorskich do godz. 11:00. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h.🟡 Wydano również nowe ostrzeżenia 1. stopnia przed… pic.twitter.com/URxUiaqrPd— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 5, 2026

Gwałtowne porywy wiatru w regionach nadmorskich

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował także alerty przed silnym wiatrem, które dotyczą fragmentów województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Na tych obszarach średnia prędkość wiatru może wynosić 70 km/h, z pojedynczymi porywami dochodzącymi do 85 km/h.

Te ostrzeżenia zachowają ważność do soboty (5 września), do godziny 11:00.

Eksperci z IMGW podkreślają, że alert pierwszego stopnia sygnalizuje ryzyko pojawienia się groźnych zjawisk pogodowych, które mogą doprowadzić do zniszczeń mienia, a także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

W trakcie wyładowań atmosferycznych i nawałnic zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności i unikanie przebywania pod drzewami oraz w pobliżu niezabezpieczonych konstrukcji, które mogą zostać porwane przez silny wiatr.