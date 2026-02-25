Biedronka wycofuje partię popularnego warzywa. Może być skażona groźnym metalem

Przedstawiciele sieci handlowej Biedronka poinformowali o konieczności natychmiastowego usunięcia z obrotu handlowego opakowań czerwonej cebuli o wadze 0,5 kg. Problem dotyczy szerokiego zakresu partii produkcyjnych, oznaczonych konkretnymi numerami: 03/6, 03/7, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7 oraz 05/1. Największe zagrożenie stanowi seria o kodzie 04/7, gdzie analizy laboratoryjne potwierdziły przekroczenie dopuszczalnych norm zawartości szkodliwego kadmu.

Konsumenci, którzy nabyli wspomniany towar, mogą odzyskać wydane pieniądze, pod warunkiem dostarczenia produktu do sklepu wraz z opakowaniem, co pozwoli na weryfikację numeru serii. Wszelkie wątpliwości można zgłaszać bezpośrednio do producenta, korzystając z udostępnionych infolinii. Do dyspozycji klientów oddano dwa numery telefonów: 0048 68 3844 500 oraz 0048 605 769 854.

Należy pamiętać, że kadm jest wysoce toksycznym pierwiastkiem, którego obecność w organizmie wiąże się z licznymi powikłaniami medycznymi. Nagłe zatrucie tym metalem objawia się zazwyczaj problemami z oddychaniem, suchym kaszlem, wysoką gorączką oraz dolegliwościami żołądkowymi, takimi jak wymioty czy biegunka. Długotrwała ekspozycja na tę substancję jest jeszcze groźniejsza, gdyż prowadzi do uszkodzenia nerek, odwapnienia kości i zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów.

Zarówno sieć Biedronka, jak i dostawca warzyw zapewniają, że zdrowie konsumentów traktują jako kwestię priorytetową. W oficjalnym komunikacie wyrażono ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i przeproszono wszystkich klientów za niedogodności związane z koniecznością zwrotu zakupionych produktów.