Ciało dryfowało w Brdzie przy Wyspie Młyńskiej. Makabryczne odkrycie w centrum miasta

Informacja dotarła do służb w środę, 25 lutego. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy poinformował, że sygnał o ciele unoszącym się na powierzchni rzeki wpłynął około godziny 15:45.

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej oraz patrole policji. To strażacy zajęli się wyciągnięciem zwłok na brzeg. Obecnie funkcjonariusze pracują pod ścisłym nadzorem prokuratora, prowadząc czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłego mężczyzny oraz wyjaśnienia przyczyn tego dramatu.

Zwłoki przy Operze Nova w Bydgoszczy

Makabrycznego odkrycia dokonano w ścisłym centrum miasta, w rejonie Opery Nova i wyspy Młyńskiej. Ciało starszego mężczyzny znajdowało się pomiędzy barkami mieszkalnymi, tzw. houseboatami, cumującymi przy ulicy Tamka. Ratownicy zwrócili uwagę na stan zwłok, który sugeruje, że ciało znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu, co może znacząco utrudnić wstępne ustalenie okoliczności zgonu.

W wyjaśnieniu tej zagadki niezwykle istotna może okazać się pomoc świadków. Każda informacja od osób, które mogły zauważyć coś podejrzanego w tym rejonie, jest na wagę złota. Postępowanie w tej sprawie trwa, a prokuratura koncentruje swoje działania zarówno na identyfikacji mężczyzny, jak i na poznaniu bezpośrednich przyczyn jego tragicznej śmierci.