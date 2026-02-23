Najlepsze restauracje włoskie w Bydgoszczy. TOP 10 z pysznym makaronem i włoskimi winami

Redakcja ESKA.pl
2026-02-23 11:42

Marzysz o prawdziwie włoskiej uczcie w Bydgoszczy, ale gubisz się w gąszczu lokali? Koniec z przeszukiwaniem! Zebraliśmy najlepsze restauracje włoskie, które zachwycą Cię autentycznym smakiem i atmosferą.

Najlepsze restauracje włoskie Bydgoszcz - LISTA

Gdy szukamy idealnego miejsca na romantyczną kolację we dwoje, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy niezobowiązujące spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze, często poszukiwanie najlepszych restauracji włoskich w Bydgoszczy staje się priorytetem. Kuchnia włoska, ze swoimi aromatycznymi sosami, świeżymi makaronami i chrupiącymi pizzami, zawsze trafia w gusta, oferując niezapomniane doznania kulinarne i atmosferę sprzyjającą wspólnemu biesiadowaniu.

  1. Dolce vita
    • Adres: Podwale 2, 85-111 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Dolce Vita przy Podwalu 2 to jedno z tych miejsc w Bydgoszczy, które ma duszę, dlatego z przyjemnością wracam tu kolejny raz. To, co od progu robi największe wrażenie, to autentyczny, rustykalny styl. Wnętrze jest urządzone z niesamowitym smakiem – ceglane podłogi, drewniane belki pod sufitem i ściany zdobione ręcznie malowanymi talerzami tworzą atmosferę starej, włoskiej trattorii. Ten klimat „wiejskich Włoch” jest tak przekonujący, że na moment można zapomnieć, że jest się w samym centrum Bydgoszczy.To absolutnie idealne miejsce na każdą okazję – sprawdzi się zarówno na szybki obiad z przyjaciółmi, klimatyczną kolację w większym gronie, jak i na romantyczną randkę przy nastrojowym, przytulnym świetle, które bije z małych lampek na stolikach.Podczas tej wizyty postawiłam na eskalopki z cielęciny i był to wybór idealny. Mięso przygotowano perfekcyjnie – było delikatne i miękkie, podane w towarzystwie chrupiących warzyw oraz pysznych ziemniaczków, co świetnie komponowało się z głębokim sosem. Do tego zamówiłam herbatę gruszkową, która swoim słodkim, owocowym aromatem genialnie dopełniła cały posiłek. Osoba towarzysząca zdecydował się na pizzę i muszę przyznać, że smakowała jak z najlepszych włoskich pieców – cienkie ciasto i wysoka jakość składników to tutaj standard.Cały obiad był przepyszny, a dbałość o detale sprawia, że każda chwila spędzona tam, to czysta przyjemność. Dolce Vita to punkt obowiązkowy dla każdego, kto ceni sobie bezpretensjonalną, a zarazem mistrzowską kuchnię w wyjątkowym otoczeniu. Na pewno jeszcze nie raz tu zajrzę!"
  2. Restauracja Buongiorno
    • Adres: Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Bardzo przytulna restauracja w której serwują pyszną pizzę w stylu neapolitańskim (mój nowy nr 1 w Bydgoszczy). Przemiła obsługa kelnerska i przystępne ceny. Naprawdę polecam i napewno wrócę Dziękuję i pozdrawiam."
  3. BydGusto - kuchnia włoska
    • Adres: Gdańska 73, 85-005 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 5
    • Przykładowa opinia: "Typowy włoski streetfood! Pyszne Supli i sympatyczna obsługa! Pizza z gruszką i pieczonym ziemniakiem zasmakowała nawet mojej wybrednej córci wrócimy i pozdrawiamy"
  4. Corso Ristorante Italiano
    • Adres: Stary Port 5, 85-068 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,4
    • Przykładowa opinia: "Corso Italiano Ristorante w Bydgoszczy to miejsce, które zdecydowanie zasługuje na najwyższe wyróżnienia. Już od pierwszych chwil czuć tu wyjątkowy klimat włoskiej gościnności – elegancki, ale jednocześnie ciepły i swobodny. Obsługa jest niezwykle uprzejma, uśmiechnięta i świetnie zorientowana w menu, co sprawia, że cała wizyta przebiega w przyjemnej atmosferze.Miałem okazję spróbować trzech dań i każde z nich zachwyciło mnie na swój sposób. Tatar okazał się absolutnym faworytem – perfekcyjnie doprawiony, świeży, podany w sposób, który od razu podnosi apetyt. Widać, że kuchnia przykłada ogromną wagę do jakości składników.Polędwica wołowa była z kolei wzorem idealnie przygotowanego mięsa: miękka, soczysta, z wyważonymi dodatkami, które nie przytłaczały smaku, lecz pięknie go podkreślały. To jedno z tych dań, które zostają w pamięci na długo.Na zakończenie skusiłem się na tiramisu i był to strzał w dziesiątkę – deser lekki, kremowy, z idealnym balansem kawy i kakao. Takie tiramisu mogłoby z powodzeniem konkurować z najlepszymi włoskimi cukierniami.Restauracja, do której chce się wracać. Pyszne jedzenie, dopracowane szczegóły, fantastyczna obsługa i przyjemna atmosfera sprawiają, że jest to jedno z najlepszych miejsc na kulinarnej mapie Bydgoszczy. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka prawdziwie włoskich smaków na najwyższym poziomie."
  5. Restauracja Montenegro
    • Adres: Kołobrzeska 26, 85-704 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Bardzo polecam tę restaurację. Jedzenie na wysokim poziomie, serdeczna obsługa, krótki czas oczekiwania, niezobowiązująca atmosfera. Porcje są solidne, a jedzenie syte.Na szczególną uwagę zasługuje pizza- jest 10/10, idealna. My zamówiliśmy capriciosę.Dodatkowo krem z pomidorów- aromatyczny, lekko czosnkowy, gęsty."
  6. Scoria Restauracja
    • Adres: Stary Port 15, 85-068 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Mimo małego nieporozumienia na początku z podaniem napojów dalej wszystko już było perfekcyjnie. Jedzenie doskonałe, składniki najwyższej jakości. Na wyróżnienie zasługuje tatar z pomidorów nieoczywisty i urzekający głębią smaku. Świetne wina. Obsługa profesjonalna i bardzo miła. Żałujemy tylko, że nie byliśmy już w stanie spróbować deserów Jednak na pewno szybko to nadrobimy. Dziękujemy za bardzo miły wieczór!"
  7. Czosnek i Oliwa
    • Adres: Grudziądzka 33, 85-130 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Byliśmy z żoną tu pierwszy raz. Bardzo nam się spodobał wystrój tego wnętrza i ten klimat. Co do jedzonka to „Chapeau bas!” dla Szefa kuchni i kucharzy no i oczywiście obsługi. Według mnie Mango Curry coś pysznego, sycącego a dla żonki przepyszny Supreme Kurczak. Nie mogliśmy się nadziwić tymi ukrytymi smakami.Jedzonko trzymało nas do samego wieczora. Na pewno tu wrócimy. Dziękujemy Wam, że potrafiliście stwożyć takie miejsce."
  8. Pizzeria Ciao Amori
    • Adres: Bronisława Czecha 2c, 85-790 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Najlepsza pizza w Bydgoszczy. Prawdziwie włoska, na cienkim cieście. Zamawiane kilkadziesiąt razy (mieszkam obok), za każdym razem 10/10. Polecam szczególnie Capriciose, Bianco (rewelacja) i jak ktoś lubi ostre to Nduja. Obsługa sympatyczna, na poziomie, bardzo mili ludzie. W lokalu mało miejsca, więc trzeba się liczyć, że mogą być kłopoty z jedzeniem na miejscu, no chyba, że jest ciepło, to można zjeść na zewnątrz przy stolikach."
  9. Restauracja ParmA Bydgoszcz
    • Adres: Długa 63, 85-034 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Jadłam sałatkę ala cezara - była mega pyszna. Fajny lokal - można posiedzieć na zewnątrz, co w ciepłe wieczory bardzo jest bardzo miłe!"
  10. Fresh&Go
    • Adres: Al. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Uwielbiam to miejsce! Wrapy w Fresh & Go są zawsze świeże, pełne smaku i przygotowane z najlepszych składników. Za każdym razem, gdy tam jem, mam pewność że będzie pysznie i zdrowo. Do tego obsługa jest przesympatyczna, uśmiechnięta i zawsze pomocna, co sprawia że aż chce się wracać. To zdecydowanie jedno z moich ulubionych miejsc na szybki i smaczny posiłek"