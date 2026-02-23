Najlepsze restauracje włoskie w Bydgoszczy. TOP 10 z pysznym makaronem i włoskimi winami

Najlepsze restauracje włoskie Bydgoszcz - LISTA
Gdy szukamy idealnego miejsca na romantyczną kolację we dwoje, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy niezobowiązujące spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze, często poszukiwanie najlepszych restauracji włoskich w Bydgoszczy staje się priorytetem. Kuchnia włoska, ze swoimi aromatycznymi sosami, świeżymi makaronami i chrupiącymi pizzami, zawsze trafia w gusta, oferując niezapomniane doznania kulinarne i atmosferę sprzyjającą wspólnemu biesiadowaniu.
- Dolce vita
- Adres: Podwale 2, 85-111 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Dolce Vita przy Podwalu 2 to jedno z tych miejsc w Bydgoszczy, które ma duszę, dlatego z przyjemnością wracam tu kolejny raz. To, co od progu robi największe wrażenie, to autentyczny, rustykalny styl. Wnętrze jest urządzone z niesamowitym smakiem – ceglane podłogi, drewniane belki pod sufitem i ściany zdobione ręcznie malowanymi talerzami tworzą atmosferę starej, włoskiej trattorii. Ten klimat „wiejskich Włoch” jest tak przekonujący, że na moment można zapomnieć, że jest się w samym centrum Bydgoszczy.To absolutnie idealne miejsce na każdą okazję – sprawdzi się zarówno na szybki obiad z przyjaciółmi, klimatyczną kolację w większym gronie, jak i na romantyczną randkę przy nastrojowym, przytulnym świetle, które bije z małych lampek na stolikach.Podczas tej wizyty postawiłam na eskalopki z cielęciny i był to wybór idealny. Mięso przygotowano perfekcyjnie – było delikatne i miękkie, podane w towarzystwie chrupiących warzyw oraz pysznych ziemniaczków, co świetnie komponowało się z głębokim sosem. Do tego zamówiłam herbatę gruszkową, która swoim słodkim, owocowym aromatem genialnie dopełniła cały posiłek. Osoba towarzysząca zdecydował się na pizzę i muszę przyznać, że smakowała jak z najlepszych włoskich pieców – cienkie ciasto i wysoka jakość składników to tutaj standard.Cały obiad był przepyszny, a dbałość o detale sprawia, że każda chwila spędzona tam, to czysta przyjemność. Dolce Vita to punkt obowiązkowy dla każdego, kto ceni sobie bezpretensjonalną, a zarazem mistrzowską kuchnię w wyjątkowym otoczeniu. Na pewno jeszcze nie raz tu zajrzę!"
- Restauracja Buongiorno
- Adres: Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo przytulna restauracja w której serwują pyszną pizzę w stylu neapolitańskim (mój nowy nr 1 w Bydgoszczy). Przemiła obsługa kelnerska i przystępne ceny. Naprawdę polecam i napewno wrócę Dziękuję i pozdrawiam."
- BydGusto - kuchnia włoska
- Adres: Gdańska 73, 85-005 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Typowy włoski streetfood! Pyszne Supli i sympatyczna obsługa! Pizza z gruszką i pieczonym ziemniakiem zasmakowała nawet mojej wybrednej córci wrócimy i pozdrawiamy"
- Corso Ristorante Italiano
- Adres: Stary Port 5, 85-068 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Corso Italiano Ristorante w Bydgoszczy to miejsce, które zdecydowanie zasługuje na najwyższe wyróżnienia. Już od pierwszych chwil czuć tu wyjątkowy klimat włoskiej gościnności – elegancki, ale jednocześnie ciepły i swobodny. Obsługa jest niezwykle uprzejma, uśmiechnięta i świetnie zorientowana w menu, co sprawia, że cała wizyta przebiega w przyjemnej atmosferze.Miałem okazję spróbować trzech dań i każde z nich zachwyciło mnie na swój sposób. Tatar okazał się absolutnym faworytem – perfekcyjnie doprawiony, świeży, podany w sposób, który od razu podnosi apetyt. Widać, że kuchnia przykłada ogromną wagę do jakości składników.Polędwica wołowa była z kolei wzorem idealnie przygotowanego mięsa: miękka, soczysta, z wyważonymi dodatkami, które nie przytłaczały smaku, lecz pięknie go podkreślały. To jedno z tych dań, które zostają w pamięci na długo.Na zakończenie skusiłem się na tiramisu i był to strzał w dziesiątkę – deser lekki, kremowy, z idealnym balansem kawy i kakao. Takie tiramisu mogłoby z powodzeniem konkurować z najlepszymi włoskimi cukierniami.Restauracja, do której chce się wracać. Pyszne jedzenie, dopracowane szczegóły, fantastyczna obsługa i przyjemna atmosfera sprawiają, że jest to jedno z najlepszych miejsc na kulinarnej mapie Bydgoszczy. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka prawdziwie włoskich smaków na najwyższym poziomie."
- Restauracja Montenegro
- Adres: Kołobrzeska 26, 85-704 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam tę restaurację. Jedzenie na wysokim poziomie, serdeczna obsługa, krótki czas oczekiwania, niezobowiązująca atmosfera. Porcje są solidne, a jedzenie syte.Na szczególną uwagę zasługuje pizza- jest 10/10, idealna. My zamówiliśmy capriciosę.Dodatkowo krem z pomidorów- aromatyczny, lekko czosnkowy, gęsty."
- Scoria Restauracja
- Adres: Stary Port 15, 85-068 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Mimo małego nieporozumienia na początku z podaniem napojów dalej wszystko już było perfekcyjnie. Jedzenie doskonałe, składniki najwyższej jakości. Na wyróżnienie zasługuje tatar z pomidorów nieoczywisty i urzekający głębią smaku. Świetne wina. Obsługa profesjonalna i bardzo miła. Żałujemy tylko, że nie byliśmy już w stanie spróbować deserów Jednak na pewno szybko to nadrobimy. Dziękujemy za bardzo miły wieczór!"
- Czosnek i Oliwa
- Adres: Grudziądzka 33, 85-130 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byliśmy z żoną tu pierwszy raz. Bardzo nam się spodobał wystrój tego wnętrza i ten klimat. Co do jedzonka to „Chapeau bas!” dla Szefa kuchni i kucharzy no i oczywiście obsługi. Według mnie Mango Curry coś pysznego, sycącego a dla żonki przepyszny Supreme Kurczak. Nie mogliśmy się nadziwić tymi ukrytymi smakami.Jedzonko trzymało nas do samego wieczora. Na pewno tu wrócimy. Dziękujemy Wam, że potrafiliście stwożyć takie miejsce."
- Pizzeria Ciao Amori
- Adres: Bronisława Czecha 2c, 85-790 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Najlepsza pizza w Bydgoszczy. Prawdziwie włoska, na cienkim cieście. Zamawiane kilkadziesiąt razy (mieszkam obok), za każdym razem 10/10. Polecam szczególnie Capriciose, Bianco (rewelacja) i jak ktoś lubi ostre to Nduja. Obsługa sympatyczna, na poziomie, bardzo mili ludzie. W lokalu mało miejsca, więc trzeba się liczyć, że mogą być kłopoty z jedzeniem na miejscu, no chyba, że jest ciepło, to można zjeść na zewnątrz przy stolikach."
- Restauracja ParmA Bydgoszcz
- Adres: Długa 63, 85-034 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jadłam sałatkę ala cezara - była mega pyszna. Fajny lokal - można posiedzieć na zewnątrz, co w ciepłe wieczory bardzo jest bardzo miłe!"
- Fresh&Go
- Adres: Al. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Uwielbiam to miejsce! Wrapy w Fresh & Go są zawsze świeże, pełne smaku i przygotowane z najlepszych składników. Za każdym razem, gdy tam jem, mam pewność że będzie pysznie i zdrowo. Do tego obsługa jest przesympatyczna, uśmiechnięta i zawsze pomocna, co sprawia że aż chce się wracać. To zdecydowanie jedno z moich ulubionych miejsc na szybki i smaczny posiłek"