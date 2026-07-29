Burza o kościelne dzwony. Parafia mówi o „uciszaniu”, ratusz odpowiada: „To nieprawda”

W Bydgoszczy wybuchła dyskusja wokół dzwonów kościoła pw. Świętej Trójcy. W ogłoszeniach parafialnych proboszcz poinformował wiernych, że dzwony mają zamilknąć, ponieważ – jak przekazał – przekraczają dopuszczalne normy hałasu. Urząd Miasta stanowczo zaprzecza, podkreślając, że nie wydał żadnej decyzji zakazującej korzystania z dzwonnicy.

Z wielkim smutkiem przyjmujemy informację z Urzędu Miasta Bydgoszczy o tym, że w naszym kościele mają zamilknąć dzwony, gdyż przekraczają normy emisji dźwięku dopuszczalne w strefie miejskiej. Po ponad stu latach istnienia i używania dzwonów dołączamy do kościołów w naszym mieście, którym zakazano używania tego liturgicznego znaku. Przypominanie o Panu Bogu i o liturgii rani czyjeś uszy? – przekazał duchowny podczas ogłoszeń parafialnych 25 lipca.

Do sprawy odniósł się bydgoski magistrat. Jak podkreśla, informacje o rzekomym zakazie są niezgodne z prawdą.

Sytuacja z dzwonami w parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy to przykład, jak dezinformacja może rozpalić problem, którego w zasadzie nie ma. Miasto Bydgoszcz nigdy nie zakazywało żadnej parafii używania dzwonów kościelnych. Jednocześnie miasto jest zobligowane do kontrolowania poziomu emisji różnych dźwięków na terenie miasta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. W tym przypadku otrzymaliśmy wniosek o takie zbadanie od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wystosowaliśmy stosowną informację do księdza proboszcza. Tak naprawdę nie podejmowaliśmy jeszcze żadnych działań – było to jedynie pismo informacyjne. Informacje, które pojawiają się w mediach, jakoby Miasto Bydgoszcz zakazało używania dzwonów w kościele, są absolutną nieprawdą – powiedział Radiu Eska Łukasz Krupa z UM w Bydgoszczy.

27 lipca magistrat opublikował również oficjalne stanowisko. Podkreślono w nim, że miasto nie wydało decyzji nakazującej wyłączenie dzwonów i nigdy nie zakazywało ich używania w żadnym z bydgoskich kościołów.

Jak wyjaśnia urząd, 8 lipca do Wydziału Ochrony Środowiska wpłynęło zgłoszenie przekazane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Interwencja została zainicjowana przez mieszkańców, którzy skarżyli się na uciążliwy hałas. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto ma obowiązek wyjaśnić sprawę.

Magistrat przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska dopuszczalny poziom hałasu na terenach śródmiejskich w ciągu dnia wynosi 55 decybeli. Jeżeli pomiary nie wykażą przekroczenia norm, postępowanie administracyjne nie będzie wszczynane.

Urząd podkreśla również, że jeszcze przed rozpoczęciem ewentualnej procedury parafia została jedynie poinformowana o możliwości podjęcia działań ograniczających hałas. Takie rozwiązania – jak zaznacza magistrat – stosowane są także w innych polskich miastach, gdzie parafie modyfikują sposób korzystania z dzwonów.

Władze Bydgoszczy zapowiedziały także, że prezydent miasta zwróci się do biskupa bydgoskiego z prośbą o przekazywanie mieszkańcom rzetelnych i zgodnych z prawdą informacji w ogłoszeniach duszpasterskich.