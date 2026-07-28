Policja tropi ich od lat. Oto najbardziej ścigani przestępcy w Polsce

Nakazy aresztowania wobec niektórych sprawców wydano już dawno temu. Mężczyźni ścigani za morderstwa wciąż unikają kary, ignorując szeroko zakrojone obławy, udostępniane publicznie portrety oraz wezwania mundurowych. Mowa o ludziach podejrzanych o najpoważniejsze czyny w polskim kodeksie karnym.

Mundurowi systematycznie udostępniają wizerunki zbiegów, pokładając nadzieję we współpracy ze społeczeństwem. Śledczy zaznaczają, że każdy pozornie błahy detal potrafi naprowadzić trop na poszukiwanego. Często to właśnie czujność zwykłych ludzi pozwala ostatecznie namierzyć kryminalistów uciekających przed wyrokiem.

Należy mieć na uwadze ogromne zagrożenie ze strony osób podejrzanych o morderstwa. Władze kategorycznie przestrzegają przed samodzielnymi próbami ujęcia takich zbiegów. Po zauważeniu przestępcy należy niezwłocznie zawiadomić służby, podając dokładną lokalizację oraz szczegóły ułatwiające szybką interwencję.

Poniższe zestawienie prezentuje najnowsze fotografie sprawców ściganych za odebranie komuś życia. Ci kryminaliści od dłuższego czasu mylą policyjne tropy w rozmaitych regionach kraju. Wszystkie udostępnione dane oraz portrety zaczerpnięto z państwowych rejestrów organów ścigania.

W przypadku zidentyfikowania widocznych tu twarzy lub ustalenia ich kryjówki, natychmiast zaalarmujcie służby. Zgłoszenia przyjmuje bezpośrednio wskazana w profilu zbiega komenda, a także dyżurni pod adresem e-mail [email protected]. Swoje cenne spostrzeżenia należy przekazywać pod bezpłatne numery 112 i 997 lub osobiście w dowolnym komisariacie.

Stróże prawa obiecują całkowitą anonimowość obywatelom dzielącym się wiedzą o zbiegach. Organy ścigania chronią tożsamość każdego świadka, który wspiera proces namierzania poszukiwanych.

Fotografie zamieszczone w materiale zaczerpnięto wprost z rządowej witryny poszukiwani.policja.pl, a ich archiwizacji dokonano dokładnie 28 lipca 2026 roku.