Wandale zniszczyli przyrodniczy skarb pod Bydgoszczą. Jaskinia „Bajka” oszpecona farbą

Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej Jaskini „Bajka” w Gądeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu - przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Sprawa jest dużo poważniejsza, bo to cenny zabytek położony na obszarze Natura 2000.

To wygląda okropnie. No straszna szkoda, bo to jest piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie. Tutaj widzimy jaskrawe kolory i najgorsze jest to, że również są wewnątrz jaskini takie bazgroły. Kolega wszedł do środka. Po prostu brak słów – mówi Siedlecki.

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Usunięcie farby będzie bardzo trudne, bo skały są z piaskowca. To delikatny materiał i każda ingerencja może go uszkodzić - podkreśla w rozmowie z Radiem Eska Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo.

Teraz szukamy, że tak powiem, rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał. Jest to piaskowiec, więc tutaj musimy dokładnie przeanalizować, czym możemy te napisy usunąć. Jest to delikatna struktura. Chcielibyśmy usunąć to, jeżeli to się oczywiście okaże możliwe do usunięcia w taki sposób, żeby nie ingerować zbyt mocno w tą skałę – wyjaśnia.

O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora parku krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które widziały sprawców albo widziały coś podejrzanego w okolicy, są proszone o kontakt.