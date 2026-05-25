Wyjątkowe grafiki na Dzień Matki 2026. Zaskocz swoją mamę darmową kartką z życzeniami

Darmowe kartki na Dzień Matki 2026 do pobrania – piękne grafiki z życzeniami na 26 maja

Święto wszystkich mam zbliża się wielkimi krokami. Już we wtorek, 26 maja 2026 roku, będziemy celebrować ten pełen wzruszeń czas. Z myślą o tym szczególnym wydarzeniu stworzyliśmy zbiór bezpłatnych e-kartek. W galerii znajdziesz propozycje, które można z łatwością zapisać na swoim urządzeniu, a następnie posłać mamie e-mailem, komunikatorem, czy też wręczyć osobiście po wcześniejszym wydrukowaniu. Taka mała niespodzianka z pewnością dostarczy obdarowanej wiele szczerej radości i uśmiechu.

Nasza oferta bezpłatnych grafik na 26 maja 2026 roku jest różnorodna. Znajdziesz w niej wzory minimalistyczne, tradycyjne, ale też te z nutką humoru. Każda kartka opatrzona jest miłymi słowami, które poruszą matczyne serce.

Zachęcamy do wyboru swojej ulubionej kartki na Dzień Matki już dziś! To idealny dodatek do upominku na 26 maja, który sprawi, że ten dzień będzie przepełniony pięknymi emocjami.

52

Dzień Matki 2026. Wzruszające życzenia i piękne wierszyki z okazji dnia matki 26 maja

Mamo, w dniu Twojego Świętadziękuję Ci za przekonanie,że jestem najcenniejszym skarbemTwego życia…

***

Droga Mamo!Dziękuję za każdy spędzonywspólnie z Tobą dzień,za pokazywanie mi świata,za uczenie bycia odważnym,wolnym i otwartym na innych.Kocham Cię za wszystkoi na zawsze!

***

Najdroższa Mamo,zawsze cierpliwa,oddana, troskliwa,zawsze spiesząca z pomocą,żyj w szczęściu i zdrowiu.Sto lat!

***

Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.Niech życie upływa w ciągłej radościprzy blasku promiennym - nadziei i miłości.

***

Mamo, tak bardzo Cię kochami dziękuję Ci za wszystko.Za Twój uśmiech, który ogrzewamnie w różnych chwilach życia,a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

***

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,Za to, że dni moje tęczą malujeszdziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

źródło: wierszykolandia.pl

Dzień Matki 2026. Wyjątkowe święto wszystkich mam

Dzień Matki to niezaprzeczalnie czas obfitujący w radość, czułość i miłość. W naszym kraju to ważne święto na stałe wpisało się w kalendarz pod datą 26 maja, co odróżnia nas od reszty państw na świecie. Tego dnia w centrum uwagi jest kobieta, która od pierwszych chwil była dla nas opoką. 26 maja to wspaniały moment na wyrażenie wdzięczności za każdą poświęconą chwilę, w tym troskę, zaangażowanie, nieprzespane noce i codzienną pomoc. Miłość do matki nie przemija wraz z upływem lat. Pamiętajmy, że do udanego świętowania wcale nie trzeba wydawać fortuny. Uśmiech na twarzy mamy wywoła szczery gest płynący prosto z serca – może to być własnoręcznie wykonany upominek, uścisk, czy zwykła rozmowa telefoniczna.