Nie żyje znany dziennikarz z Bydgoszczy. Miał 59 lat

Nie żyje Robert Erdmann. Związany z Radiem PiK przez 30 lat

Bydgoskie środowisko medialne pogrążyło się w żałobie po śmierci Roberta Erdmanna. Przez trzy dekady współtworzył Polskie Radio PiK jako wydawca „Wiadomości”, autor audycji publicystycznych i historycznych oraz realizator słuchowisk. Zmarł po ciężkiej chorobie, mając 59 lat.

Informację o jego śmierci przekazało Polskie Radio PiK w mediach społecznościowych.

– Nie żyje nasz kolega Robert Erdmann. Był wydawcą „Wiadomości” i autorem wielu audycji. W Polskim Radiu PiK przepracował 30 lat. Zmarł w środę po ciężkiej chorobie. Miał 59 lat – informuje Radio PiK w mediach społecznościowych.

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Słuchacze doskonale kojarzyli Roberta Erdmanna z jego charakterystycznym głosem. Przez lata przygotowywał i wydawał serwisy informacyjne, a także tworzył liczne programy poświęcone historii i publicystyce. Spod jego ręki wyszły m.in. cykle „PRL żadnych złudzeń”, „Póki my żyjemy” oraz „Pomorze i Kujawy – nasza historia”.

Jego działalność nie ograniczała się wyłącznie do radia. Uczestniczył również w tworzeniu filmów, ogólnopolskich reportaży i słuchowisk. Ostatnim zrealizowanym przez niego projektem był teatr absurdu „Orzełek”.

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Współpracownicy wspominają go nie tylko jako doświadczonego dziennikarza, ale przede wszystkim jako człowieka pełnego pasji, energii i wyjątkowego poczucia humoru.

– Przede wszystkim był jednak naszym kolegą – wulkanem energii i pomysłów, z ogromnym dystansem i poczuciem humoru. Kochał historię, uwielbiał dyskusje i nie bał się trudnych tematów. Godzinami mógł opowiadać o żonie i córkach, z których był bardzo dumny. Dopiero co wspólnie z Robertem świętowaliśmy jego jubileusz 30-lecia w Radiu – informuje Radio PiK.

Odejście Roberta Erdmanna to bolesna strata dla Polskiego Radia PiK i całego regionalnego środowiska medialnego. Przez 30 lat pozostawił po sobie bogaty dorobek – liczne audycje, reportaże i słuchowiska, które na stałe wpisały się w historię rozgłośni.

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