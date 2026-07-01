Mewa usiadła na radiowozie. To, co zrobili policjanci, rozczuliło wszystkich!

Funkcjonariusze z bydgoskiego Śródmieścia na ogół zajmują się zatrzymywaniem sprawców przestępstw oraz pilnowaniem porządku na ulicach. Tym razem jednak mundurowi musieli zmierzyć się z zupełnie nietypowym zadaniem, które absolutnie nie wymagało użycia policyjnych kajdanek.

Po zakończeniu formalności związanych z przewozem zatrzymanego mężczyzny policjanci zaparkowali przed komisariatem na osiedlu Wyżyny. Kiedy opuszczali plac, ich wzrok przykuła niewielka mewa usadowiona na dachu służbowego auta.

Zwierzę było ewidentnie odwodnione i kompletnie pozbawione energii. Stróże prawa natychmiast zdiagnozowali problem i postanowili działać, oferując ptakowi życiodajny płyn. Młoda mewa w ogóle się nie płoszyła – ufnie spijała wodę bezpośrednio z rąk policjanta, zupełnie jakby wyczuwała dobre intencje mundurowych.

Całe zdarzenie uwieczniono na krótkim wideo, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe, wywołując mnóstwo entuzjastycznych reakcji. Użytkownicy sieci doceniają wrażliwość funkcjonariuszy, zaznaczając, że to właśnie takie drobne uczynki najlepiej oddają sens policyjnej misji.

Z informacji przekazanych przez przedstawicielkę bydgoskiej komendy wynika, że bez błyskawicznej pomocy ze strony patrolu skrajnie osłabiony ptak miałby niewielkie szanse na przetrwanie. Po zaspokojeniu pragnienia mewa szybko zregenerowała siły i bezpiecznie wzbiła się w powietrze, wracając do natury.

Opisana sytuacja to ważny sygnał przypominający o losie braci mniejszych w trakcie fal upałów. Ekstremalne warunki pogodowe stanowią gigantyczny problem dla dzikiej fauny, której dramatycznie brakuje dostępu do naturalnych wodopojów. Skrajne odwodnienie w połączeniu z upałem nierzadko kończy się dla nich tragicznie.

Stróże prawa z Bydgoszczy po raz kolejny pokazali, że znane hasło „Pomagamy i chronimy” obejmuje nie tylko ludzkie zdrowie i mienie. Czasem wystarczy zaledwie chwila uwagi, odrobina życzliwości i dosłownie kilka kropel wody, aby skutecznie wyrwać ze szponów śmierci bezbronne stworzenie.