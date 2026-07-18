Skutki burzy w Bydgoszczy. Ulewa sparaliżowała główne ronda
Jak informuje profil Bydgoszcz998, gwałtowna ulewa doprowadziła do licznych zalań w różnych częściach miasta. Szczególnie trudna sytuacja panowała na Rondzie Toruńskim, gdzie nagromadzona woda znacznie utrudniała przejazd.
- Rondo Toruńskie zamieniło się w jezioro...
- czytamy w komunikacie profilu Bydgoszcz998. Kłopoty z nadmiarem deszczówki dotknęły również pozostałe rejony miejscowości. Według relacji opublikowanej przez serwis zalane zostały także okolice Centrum Handlowego Rondo oraz tunel przy Rondzie Inowrocławskim.
- Zalane jest między innymi Centrum Handlowe Rondo, tunel przy Rondzie Inowrocławskim oraz wiele innych ulic
- przekazali w swoim internetowym komunikacie twórcy facebookowej strony o nazwie Bydgoszcz998.
Dziesiątki interwencji strażaków w Bydgoszczy. Zmiażdżone samochody
Do walki z żywiołem skierowano wszystkie dostępne zastępy Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej z całego terenu miasta. Ratownicy pracują bez przerwy na najwyższych obrotach, ponieważ kolejne wezwania od mieszkańców spływają w szybkim tempie.
- Na godzinę 11:00 mieliśmy około 50 zdarzeń związanych z intensywnymi opadami deszczu. Zdarzenia dotyczyły wypompowywania wody, mieliśmy też jedno zdarzenie z powalonym drzewem, które spadło na samochody znajdujące się na parkingu. Uszkodzone zostały trzy pojazdy, na szczęście nie było poszkodowanych
- podał w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” oficer dyżurny reprezentujący Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Komunikat Burza-Alert-IMGW. Nowe opady nadciągają nad Kujawy
Serwis Burza-Alert-IMGW informuje, że sobota nadal upłynie pod znakiem niebezpiecznej pogody. Według ekspertów pierwsze burze rozwijają się we wschodniej części kraju i z czasem mogą tworzyć większe, wielokomórkowe układy rozciągające się wzdłuż frontu atmosferycznego. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych godzin opady mogą się nasilać.
- Sytuacja burzowa - stan z godz. 12:07 sobota (18.07.2026) Powoli zaczynają pojawiać się pierwsze punktowe burze we wschodniej połowie kraju, które z biegiem czasu powinny rozwijać się w wielokomórkowe struktury liniowo rozciągające się wzdłuż frontu przebiegającego od Warmii przez Mazowsze po Małopolskę. Równocześnie pojawiają się pojedyncze komórki burzowe na południu kraju, w rejonie podgórskim Sudetów i Karpat. Burzom towarzyszą obecnie opady deszczu o słabym i umiarkowanym natężeniu, do 2-6 mm/10 min. co przekłada się na 5-15 mm/h; jednak w ciągu najbliższych 2-3 godzin intensywność opadów powinna nasilać się a godzinne sumy mogą osiągać około 20-30mm. Możliwe są porywy wiatru do około 60 km/h i miejscami raczej słaby grad. Na Kujawach i Pomorzu występuje rozległy klaster wielokomórkowy, gdzie obecnie burze wygasły i występują tylko opady przelotne, jednak w najbliższych godzinach powinno dojść i tu do wznowienia głębokiej konwekcji - czytamy w komunikacie Burza Alert- IMGW.