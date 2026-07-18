Skutki burzy w Bydgoszczy. Ulewa sparaliżowała główne ronda

Jak informuje profil Bydgoszcz998, gwałtowna ulewa doprowadziła do licznych zalań w różnych częściach miasta. Szczególnie trudna sytuacja panowała na Rondzie Toruńskim, gdzie nagromadzona woda znacznie utrudniała przejazd.

- Rondo Toruńskie zamieniło się w jezioro...

- czytamy w komunikacie profilu Bydgoszcz998. Kłopoty z nadmiarem deszczówki dotknęły również pozostałe rejony miejscowości. Według relacji opublikowanej przez serwis zalane zostały także okolice Centrum Handlowego Rondo oraz tunel przy Rondzie Inowrocławskim.

- Zalane jest między innymi Centrum Handlowe Rondo, tunel przy Rondzie Inowrocławskim oraz wiele innych ulic

- przekazali w swoim internetowym komunikacie twórcy facebookowej strony o nazwie Bydgoszcz998.

Dziesiątki interwencji strażaków w Bydgoszczy. Zmiażdżone samochody

Do walki z żywiołem skierowano wszystkie dostępne zastępy Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej z całego terenu miasta. Ratownicy pracują bez przerwy na najwyższych obrotach, ponieważ kolejne wezwania od mieszkańców spływają w szybkim tempie.

- Na godzinę 11:00 mieliśmy około 50 zdarzeń związanych z intensywnymi opadami deszczu. Zdarzenia dotyczyły wypompowywania wody, mieliśmy też jedno zdarzenie z powalonym drzewem, które spadło na samochody znajdujące się na parkingu. Uszkodzone zostały trzy pojazdy, na szczęście nie było poszkodowanych

- podał w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” oficer dyżurny reprezentujący Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Komunikat Burza-Alert-IMGW. Nowe opady nadciągają nad Kujawy

Serwis Burza-Alert-IMGW informuje, że sobota nadal upłynie pod znakiem niebezpiecznej pogody. Według ekspertów pierwsze burze rozwijają się we wschodniej części kraju i z czasem mogą tworzyć większe, wielokomórkowe układy rozciągające się wzdłuż frontu atmosferycznego. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych godzin opady mogą się nasilać.