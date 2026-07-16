Zniknęły w odstępie kilku dni. Policja pilnie szuka dwóch 15-latek

Bydgoszcz: poszukiwania zaginionych nastolatek

Bydgoscy stróże prawa poszukują dwóch 15-letnich dziewcząt, które w ostatnim czasie zniknęły bez śladu. Funkcjonariusze zwracają się z apelem o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby przyczynić się do ustalenia, gdzie obecnie znajdują się zaginione nastolatki.

Zaginięcie Leny Paczewskiej. Wyszła do kina i nie wróciła

Zaginięcie 15-letniej Leny Paczewskiej zgłoszono po tym, jak nastolatka 15 lipca około godziny 18.00 opuściła swoje miejsce zamieszkania zlokalizowane przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy. Dziewczyna planowała wyjście z koleżanką do kina Cinema City, jednak od tamtej pory nie powróciła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi. Poszukiwania w tej sprawie nadzoruje Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny.

Poszukiwana Lena ma około 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma piwne oczy oraz czarne włosy sięgające za ramiona. W dniu zniknięcia ubrana była w granatowe dresowe spodnie. Kolor jej koszulki pozostaje nieznany.

Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Poszukiwania 15-letniej Darii Sotnyk w Bydgoszczy

Policja z Bydgoszczy Śródmieście prowadzi również poszukiwania 15-letniej Darii Sotnyk. Dziewczyna nie pojawiła się w domu od 11 lipca. Ostatni raz skontaktowała się telefonicznie ze swoją matką 15 lipca o godzinie 10.27.

Daria mierzy około 165 cm wzrostu, ma szczupłą sylwetkę i ciemne włosy o długości do ramion. Zaginiona ubrana była w czarną bluzę z kapturem zdobionym metalowymi kółkami, szaro-zielone spodnie z jeansu oraz wysokie, czarne trampki. Niewykluczone, że nastolatka posiada przy sobie telefon komórkowy marki iPhone.

Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Gdzie zgłosić informacje o zaginionych 15-latkach?

Wszystkie osoby, które widziały Lenę Paczewską lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Wyżyny. Można dzwonić pod numery: 47 751 15 59, 47 751 15 60 lub na numer alarmowy 112.

Z kolei informacje na temat Darii Sotnyk można zgłaszać do Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami: 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub dzwoniąc na 112. Funkcjonariusze zaznaczają, że każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, może okazać się ważny dla pomyślnego zakończenia poszukiwań.