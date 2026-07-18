Tak działa Bydgoski Rower Aglomeracyjny 2026. Dwa rodzaje rowerów, więcej stacji i nowe zasady wypożyczeń

Minęło ponad jedenaście lat od debiutu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, który zaczął funkcjonować 1 kwietnia 2015 roku, dlatego konieczna była jego modernizacja. Przez ostatnie lata zainteresowanie systemem bezobsługowych wypożyczalni systematycznie malało – z 585 tysięcy przejazdów w pierwszym roku działania do niespełna 30 tysięcy niedawno. Głównym problemem dla korzystających był bardzo zły stan techniczny sprzętu oraz trudności, jakie sprawiało prawidłowe wypięcie roweru z wyeksploatowanych stacji dokujących.

W 2026 roku kontrolę nad Bydgoskim Rowerem Aglomeracyjnym przejęło konsorcjum złożone z ROOVEE Spółka Akcyjna oraz Orange Polska S.A. Firmy te będą zarządzać projektem przez kolejne lata, aż do 2029 roku. Tegoroczny, spóźniony start sezonu rowerowego był wynikiem komplikacji, które pojawiły się podczas procedury przetargowej i w trakcie gruntownej zmiany technologicznej systemu operacyjnego.

Opóźniony start sezonu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego nastąpił w czwartek, 16 lipca. Flota BRA oferuje użytkownikom dostęp do aż 750 nowych rowerów, w tym 610 modeli tradycyjnych i 140 ze wspomaganiem elektrycznym. Wdrożone nowinki technologiczne – w postaci wbudowanych modułów GPS i elektronicznych zamków blokujących koło – sprawiają, że cały proces pobierania i zdawania jednośladów stał się dużo bardziej przystępny.

Zmodernizowany system BRA przyniósł także nowości w kwestii infrastruktury, wprowadzając nowe stacje rowerowe z wygodną przestrzenią do parkowania oraz przejrzystymi tablicami informacyjnymi. Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z 70 takich miejsc – część z nich to dobrze znane lokalizacje, ale aż 11 punktów wyznaczono od nowa. Z nowych miejsc zadowoleni będą między innymi mieszkańcy Fordonu, Wyżyn, a także bydgoskiej Osowej Góry.

Nasza redakcja przetestowała w praktyce zmodernizowany Bydgoski Rower Aglomeracyjny. Musimy przyznać, że poruszanie się nowym sprzętem, niezależnie czy mowa o klasycznych modelach, czy tych ze wspomaganiem silnika, jest naprawdę wygodne. Użytkownicy bez problemu mogą sterować zmianą biegów, a regulacja siodła przebiega niezwykle gładko. Dodatkowo proces wypożyczenia oraz zwrotu pojazdu przebiega w sposób niezwykle sprawny i intuicyjny.

Każdy chętny do przejażdżki musi uprzednio założyć konto w dedykowanej aplikacji i zasilić portfel minimalną opłatą w kwocie 10 złotych. Późniejsza procedura wypożyczenia to zaledwie jedno zeskanowanie aparatem telefonu kodu QR zablokowanego z tyłu koła lub umieszczonego tuż przy kierownicy. Zwrot roweru sprowadza się do postawienia go w bliskiej odległości stacji i ręcznego zaciągnięcia blokady tylnego koła. Z kompletnym regulaminem nowej usługi można się zapoznać na oficjalnej stronie projektu - www.bra.bydgoszcz.pl.

Jeśli decydujemy się na przejażdżkę zwykłym rowerem miejskim, przez pierwsze 20 minut korzystamy z niego bezpłatnie, a do upływu godziny zapłacimy zaledwie 1 złoty. Po upływie 60 minut, za każdą następną godzinę jazdy zostanie nam naliczona opłata w wysokości 4 zł. Jazda rowerem ze wspomaganiem elektrycznym kosztuje z kolei 49 groszy za każdą minutę. W nowym cenniku na stronie www.bra.bydgoszcz.pl. dostępne są także korzystne karnety oraz plany dostosowane dla turystów.