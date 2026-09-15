Jarmark Kujawsko-Pomorski znów przyciągnął tłumy! Myślęcinek pełen smaków, muzyki i tradycji

Jarmark odbył się na dawnych terenach wystawowych i po raz kolejny zgromadził wystawców z różnych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego. Prezentowali oni własnoręcznie wytwarzane produkty, regionalne tradycje i rękodzieło. Na scenie wystąpiły Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie”.

Jedną z głównych części wydarzenia był Piknik Rzemiosła „Wyzwoleni w Rzemiośle – kujawsko-pomorskie święto czeladników i mistrzów zawodu”. Odbyła się uroczysta ceremonia wyzwolin czeladniczych, podczas której młodzi ludzie, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe, zostali symbolicznie wprowadzeni do społeczności rzemieślników. Wręczono także nagrody najlepszym czeladnikom i dyplomy mistrzom szkolącym. Poznaliśmy laureatów konkursów „Rzemieślnik Roku”, „Rzemieślnik Przedsiębiorca Roku” oraz „Jakie znasz zawody?”. Wręczono również Szablę Kilińskiego i Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego.

W Alei Zawodów Rzemieślniczych można było zobaczyć pracę fachowców m.in. z branży dekarskiej, krawieckiej i fryzjerskiej. Nie zabrakło pokazów pracy na żywo, warsztatów i informacji o kształceniu dualnym.

Jarmark połączył się także z Hubertusem Bydgoskim 2026. W programie znalazły się m.in. msza w intencji myśliwych i leśników, przemarsz pocztów sztandarowych, ślubowanie myśliwskie, konkurs kół łowieckich i prezentacja ras psów myśliwskich. Uczestnicy mogli również spróbować wyrobów z dziczyzny.

Swoją strefę przygotował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach działania #KUPUJŚWIADOMIE w strefie Polska Smakuje można było poznać producentów regionalnej, tradycyjnej, ekologicznej i lokalnej żywności.

Na najmłodszych czekały gry, zabawy i warsztaty inspirowane zawodami rzemieślniczymi – od stolarstwa i krawiectwa po cukiernictwo, piekarstwo, jubilerstwo i florystykę. Była to okazja, by poprzez zabawę poznać różne zawody i przekonać się, że nauka konkretnego fachu może być ciekawą przygodą.