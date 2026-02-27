Ciało kobiety na klatce schodowej. Tajemnicza śmierć w Bydgoszczy

Zgłoszenie o niepokojącej sytuacji wpłynęło do służb ratunkowych w czwartek, 26 lutego, w godzinach wieczornych. Jak donosi TVP Bydgoszcz, dramat rozegrał się w bloku mieszkalnym przy ulicy Lelewela na Osiedlu Leśnym. Sąsiedzi zauważyli na klatce schodowej leżącą kobietę, która nie dawała żadnych oznak życia. Mieszkańcy natychmiast zaalarmowali odpowiednie służby ratunkowe.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazała się 60-latka jest lokatorką tego budynku. Niestety już nie żyła. Teren został zabezpieczony przez policyjnych techników, którzy rozpoczęli wstępne czynności śledcze. W sprawę włączył się również prokurator dyżurny, co stanowi standardowe postępowanie w przypadku odnalezienia zwłok w miejscu publicznym.

Według ustaleń przekazanych przez TVP Bydgoszcz, na ten moment nie wiadomo, co bezpośrednio doprowadziło do zgonu 60-latki. Aby wyjaśnić tę kwestię, prokuratura zleciła wykonanie niezbędnych badań. Śledczy na obecnym etapie nie wykluczają żadnego scenariusza, badając, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku czy nagłego załamania zdrowia. Przyczyny tragedii mają wyjaśnić zlecone czynności procesowe.

Jednocześnie z działaniami na miejscu zdarzenia, funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności mające na celu ustalenie tożsamości krewnych zmarłej. Nawiązanie kontaktu z rodziną jest niezbędne dla dalszego biegu postępowania wyjaśniającego.