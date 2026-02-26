Koniec poszukiwań 39-letniej Sylwii. Służby przekazały smutną wiadomość

Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w czwartkowy poranek, 26 lutego. Jak wynika z wcześniejszych komunikatów Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, kobieta opuściła swoje mieszkanie w centrum miasta dzień wcześniej. Ostatni kontakt z 39-latką odnotowano w środę około godziny 13:30, po czym ślad po niej zaginął.

Do działań terenowych skierowano znaczne siły oraz liczne środki techniczne. Policjantów w przeczesywaniu terenu wspierali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz wyspecjalizowane grupy ratownicze. W poszukiwaniach aktywny udział brała jednostka GRS OP BIZON Solec Kujawski, która sprawdzała wyznaczone sektory miasta.

Obecnie działania na miejscu zdarzenia prowadzą funkcjonariusze policji, którzy pracują pod ścisłym nadzorem prokuratora. Śledczy będą teraz dążyć do szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Na obecnym etapie postępowania służby nie udzielają mediom dodatkowych informacji w tej sprawie.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające załamanie lub mające myśli rezygnacyjne, powinny skorzystać z fachowego wsparcia. Pomoc można uzyskać dzwoniąc do dyżurujących specjalistów. Poniżej publikujemy listę ważnych numerów telefonów:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatny): 116 111

Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych (bezpłatny): 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Linia wsparcia dla osób w żałobie po stracie bliskich: 800 108 108

Tumbo Pomaga – wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa ze wsparciem: pokonackryzys.pl

Pamiętaj: w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy bezzwłocznie wybrać numer alarmowy 112.