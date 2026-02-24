Ranny myszołów na środku drogi. Policjanci z Mogilna ruszyli na ratunek!

Zagrożenie na jezdni

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego 2026 roku. Dyżurny mogileńskiej komendy odebrał zgłoszenie dotyczące nietypowej sytuacji w miejscowości Dąbrówka. Z przekazanych informacji wynikało, że po drodze przemieszcza się duży drapieżny ptak. Zwierzę stwarzało realne niebezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak i dla przejeżdżających tamtędy kierowców. Na miejsce natychmiast zadysponowano patrol prewencji, aby zabezpieczyć teren i ocenić sytuację.

Szybka pomoc dla myszołowa

Błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy pozwoliła na uratowanie zwierzęcia, którym okazał się myszołów. Ptak został bezpiecznie odłowiony i przetransportowany do gabinetu weterynaryjnego, gdzie specjaliści zajęli się jego leczeniem. Przedstawiciele policji przypominają przy tej okazji, że ich rola nie ogranicza się wyłącznie do pomocy ludziom. Mundurowi wielokrotnie ratują psy, koty czy dziką zwierzynę uwięzioną w pułapkach lub poszkodowaną w wypadkach, reagując na każdy sygnał o zagrożeniu życia.