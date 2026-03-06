Czołgi, samoloty i makiety kolejowe w jednym miejscu. „Modelarskie Manewry” znów w Bydgoszczy

Już 14 i 15 marca w Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przy ul. Sułkowskiego 52A w Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja „Modelarskich Manewrów” – wydarzenia, które z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników oraz odwiedzających. Wystawa ma na celu popularyzację modelarstwa jako ciekawego i rozwijającego hobby, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców miasta.

Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć niezwykle różnorodne modele wykonane przez pasjonatów z całego regionu. Wśród prezentowanych eksponatów znajdą się modele historyczne, samoloty, czołgi, pojazdy cywilne, a także modele kartonowe i plastikowe. Nie zabraknie także imponujących dioram wojennych, przedstawiających sceny bitewne w miniaturowej skali.

Na miłośników fantastyki czekać będą figurki fantasy, natomiast osoby zainteresowane techniką z pewnością zatrzymają się przy modelach zdalnie sterowanych, makietach kolejowych czy modelach szkutniczych. Każdy z nich to efekt wielu godzin pracy, precyzji i ogromnej pasji.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko charakter wystawowy, ale również edukacyjny. Modelarstwo rozwija bowiem zdolności manualne, cierpliwość i wyobraźnię, a jednocześnie pozwala poznawać historię oraz zasady działania różnych maszyn i pojazdów. To także świetny sposób na twórcze spędzanie wolnego czasu z dala od ekranów komputerów i smartfonów.

