Czołgi, samoloty i makiety kolejowe w jednym miejscu. „Modelarskie Manewry” znów w Bydgoszczy

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dorota Lakner
2026-03-06 13:39

Setki miniaturowych pojazdów, misternie wykonane dioramy, a także makiety kolejowe i modele zdalnie sterowane – to wszystko będzie można zobaczyć podczas „Modelarskich Manewrów” w Bydgoszczy. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale z pewnością zachwyci także dorosłych miłośników historii i techniki.

Autor: organizator/ Materiały prasowe

Już 14 i 15 marca w Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przy ul. Sułkowskiego 52A w Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja „Modelarskich Manewrów” – wydarzenia, które z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników oraz odwiedzających. Wystawa ma na celu popularyzację modelarstwa jako ciekawego i rozwijającego hobby, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców miasta.

Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć niezwykle różnorodne modele wykonane przez pasjonatów z całego regionu. Wśród prezentowanych eksponatów znajdą się modele historyczne, samoloty, czołgi, pojazdy cywilne, a także modele kartonowe i plastikowe. Nie zabraknie także imponujących dioram wojennych, przedstawiających sceny bitewne w miniaturowej skali.

Na miłośników fantastyki czekać będą figurki fantasy, natomiast osoby zainteresowane techniką z pewnością zatrzymają się przy modelach zdalnie sterowanych, makietach kolejowych czy modelach szkutniczych. Każdy z nich to efekt wielu godzin pracy, precyzji i ogromnej pasji.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko charakter wystawowy, ale również edukacyjny. Modelarstwo rozwija bowiem zdolności manualne, cierpliwość i wyobraźnię, a jednocześnie pozwala poznawać historię oraz zasady działania różnych maszyn i pojazdów. To także świetny sposób na twórcze spędzanie wolnego czasu z dala od ekranów komputerów i smartfonów.

Więcej informacji na stronie wydarzenia TUTAJ.

Wydarzeniu patronuje Radio Eska.

