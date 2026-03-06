Pirat drogowy w Bydgoszczy. O mały włos nie potrącił kobiety z wózkiem

Niebezpieczny incydent w Bydgoszczy. Kierowca Nissana zignorował kobietę z wózkiem

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło 27 stycznia 2026 roku na ulicy Księdza Ludwika Sieńki w Bydgoszczy. Kierujący czerwonym samochodem marki Nissan Micra zignorował pieszą wchodzącą na oznakowane przejście. Kobieta, która prowadziła dziecięcy wózek, na szczęście zachowała czujność i zatrzymała się, unikając potrącenia. Całe zdarzenie zostało nagrane przez innego uczestnika ruchu, a film trafił na specjalną policyjną skrzynkę mailową "STOP AGRESJI DROGOWEJ".

Jaka kara grozi kierowcy Nissana? Policja szuka pirata drogowego

Bydgoska policja natychmiast po otrzymaniu nagrania rozpoczęła poszukiwania kierowcy, który dopuścił się tego rażącego wykroczenia. Jego zachowanie zostało zakwalifikowane jako skrajnie nieodpowiedzialne i stwarzające realne zagrożenie na drodze. Jeżeli funkcjonariuszom uda się ustalić tożsamość sprawcy, grożą mu bardzo surowe konsekwencje. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz aż 15 punktów karnych.

Policja apeluje o rozsądek. Bezpieczeństwo pieszych to priorytet

Policja przy okazji tego zdarzenia po raz kolejny przypomina o konsekwencjach łamania przepisów drogowych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Wyprzedzanie na pasach czy omijanie auta, które zatrzymało się by przepuścić pieszego, to jedne z najczęstszych przyczyn tragicznych wypadków. Funkcjonariusze apelują o wzajemny szacunek i ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców, jak i pieszych. Chwila nieuwagi lub brawury może kosztować kogoś zdrowie, a nawet życie.

Źródło: Policja.pl