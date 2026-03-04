Lawina zarzutów po dramacie strażaka. Służby sprawdzają jednostki. Są pierwsze wnioski

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-03-04 14:41

Trwa szeroko zakrojona kontrola w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim. Na celowniku są komendy m.in. w Bydgoszczy, Mogilnie i Rypinie. Sprawa dotyczy doniesień o możliwym mobbingu, przekraczaniu uprawnień oraz próbie samobójczej jednego ze strażaków. Są już pierwsze wnioski z kontroli.

strażaki

i

Autor: BŹ

Jak potwierdza w rozmowie z reporterem Radia Eska komendant wojewódzki PSP Rafał Świechowicz, postępowanie wyjaśniające jest w toku i obejmuje kilka jednostek w regionie.

Staram się ze wszystkich możliwych źródeł, czy doszło do jakichś nieprawidłowości. Tutaj o mobbingu raczej nie będzie mowy, ale o nieprawidłowościach – jeśli by były – będę się starał wyjaśnić, dlaczego do tego doszło i wyciągnę konsekwencje, jeśli będzie taka potrzeba – wyjaśnia komendant wojewódzki PSP Rafał Świechowicz.

Jak zaznacza, na tym etapie trwa zbieranie informacji i analiza zgłoszeń, z których część ma charakter anonimowy.

Polecany artykuł:

Kody QR na kościelnych ławkach. Nowość w bydgoskiej bazylice dzieli wiernych. „…

Obecnie komendanci ustosunkowują się do zarzutów. Mi tu brakuje drugiej strony, ponieważ większość jest anonimami – dodaje Świechowicz.

Równolegle zapadły decyzje dotyczące wsparcia psychologicznego dla strażaków. W planach jest zatrudnienie drugiego psychologa w kujawsko-pomorskim garnizonie PSP.

Aby możliwość kontaktu psychologa i strażaka była częstsza. Szkolenia online, czyli psycholog również w miarę możliwości będzie przekazywał taką ogólną wiedzę podczas szkoleń z załogami – podkreśla komendant.

Kontrola w jednostkach straży pożarnej ma potrwać do końca marca. Jej pełne wyniki oraz ewentualne decyzje personalne i dyscyplinarne mają zostać przedstawione w kwietniu. Jak zapowiada kierownictwo PSP, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości, zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Danuta B. opowiada o chorobie i śmierci synów
straż pożarna