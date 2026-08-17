Czworo bliskich zginęło w drodze z wakacji. Ten wypadek wstrząsnął całą Polską

Śmiertelne zderzenie w Emilianowie. Nie żyją rodzice i dwójka nastolatków

Życie czworga domowników, którzy podróżowali po urlopie spędzonym w Bieszczadach, zostało gwałtownie przerwane. Zmarli to 14-letni Wojtek, 17-letnia Emilia oraz ich rodzice - 40-letnia Katarzyna i o trzy lata starszy Marcin. Pogrążeni w głębokiej rozpaczy bliscy do dziś nie potrafią zrozumieć przyczyn tej ogromnej tragedii, zastanawiając się bezustannie, dlaczego los tak okrutnie potraktował tę zżytą ze sobą rodzinę.

Wszystko zaczęło się od dramatycznego karambolu, do którego doszło ponad cztery lata temu - 12 sierpnia 2026 roku, tuż przed godziną 17. W zdarzeniu w miejscowości Emilianów uczestniczyły łącznie cztery maszyny: trzy auta osobowe oraz jeden potężny ciągnik siodłowy. Analizując mechanizm tego tragicznego w skutkach incydentu drogowego można zauważyć złożoność sytuacji, która przebiegała następująco:

Osoba prowadząca osobową toyotę nagle zjechała na przeciwległy pas jezdni, zderzając się z ciężarowym DAF-em wyposażonym w naczepę.

Wskutek potężnego uderzenia naczepa odłączyła się od toru jazdy i uderzyła w przejeżdżającego volkswagena.

Równocześnie gigantyczna ciężarówka straciła sterowność, zjechała na lewą stronę drogi i frontalnie staranowała nadjeżdżającą z naprzeciwka skodę.

To właśnie we wnętrzu zmiażdżonej skody znajdowali się podróżujący z południa Polski mieszkańcy wielkopolskich Kaczor. Ratownicy, którzy błyskawicznie pojawili się na miejscu zdarzenia, stwierdzili natychmiastowy zgon Marcina, Emilii oraz Wojtka. Ciężko ranna Katarzyna została przetransportowana do placówki medycznej, jednak jej życia nie udało się uratować, co ostatecznie dopełniło tragedię. Całe to wstrząsające zdarzenie zostało uwiecznione przez rejestrator trasy zamontowany w jednym z wymijających się pojazdów, a w mediach pojawiły się informacje, że sprawca rzekomo tłumaczył to bezdechem sennym.

Postępowanie przeciwko Tomaszowi L. przed bydgoskim sądem

Zgromadzone dowody jasno wskazują, że bezpośrednim winowajcą karambolu był kierujący toyotą. Obecnie jest to pięćdziesięciosześcioletni Tomasz L., któremu śledczy oficjalnie przedstawili zarzuty spowodowania katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Chociaż prokuratura stanowczo domagała się zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, wymiar sprawiedliwości odrzucił ten wniosek, a późniejsze zażalenia oskarżycieli również zostały przez sędziów zignorowane.

Na początkowym etapie dochodzenia Tomasz L. utrzymywał, że kompletnie nie rejestruje w pamięci momentu wypadku. Dopiero na sali rozpraw oświadczył, że zapadł w sen podczas prowadzenia auta, jednak miało to być rzekomo wynikiem specyficznego schorzenia, a nie naturalnego przemęczenia. Proces karny w tej sprawie nieprzerwanie toczy się w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, a termin ogłoszenia wyroku pozostaje nieznany ze względu na to, że sąd czeka na opinię biegłych.

Tragedia ta od czterech lat wywołuje ogromne poruszenie, a w trakcie uroczystości pożegnalnych padły przejmujące słowa: „Z Wami umarła w nas jakaś część”. Ta wstrząsająca historia stanowi brutalne przypomnienie o konieczności zachowania najwyższej czujności za kółkiem. Zawsze warto dostosować prędkość do panujących warunków i dbać o pełne skupienie podczas podróży, aby w przyszłości skutecznie unikać podobnych dramatów na drogach.

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