Wyspa Młyńska zamieniła się w arenę pływackich emocji. Blisko 500 osób wystartowało w Wodzie Bydgoskiej!

Rywalizacja rozpoczęła się od dystansu 650 metrów. Sygnał do startu dał prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który wspólnie z ambasadorem tegorocznej edycji, olimpijczykiem Pawłem Korzeniowskim, wręczał później medale uczestnikom zawodów.

Wśród kobiet na najkrótszym dystansie najlepsza okazała się Martyna Kraszewska z Olsztyna. Drugie i trzecie miejsce zajęły bydgoszczanki – Hanna Bakuniak i Maria Janecka. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Bartosz Ciężki z MKS Astorii Bydgoszcz. Drugi był bydgoszczanin Artur Krasicki, a trzeci Mikołaj Jednaszewski z Olsztyna.

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Dużo emocji przyniósł także dystans 1600 metrów. Wśród kobiet triumfowała Michalina Majewska z Kruszyna Krajewskiego. Drugie miejsce zajęła Natalia Jabłońska z Ciechocinka, a trzecie Marianna Rydyńska z Bydgoszczy. Wśród mężczyzn najlepszy był Adam Dubel z Marek, przed Krzysztofem Pelowskim z Bartąga i bydgoszczaninem Kacprem Szczepańskim.

Najbardziej wytrwali zawodnicy mieli do pokonania aż 2800 metrów. Wśród mężczyzn całe podium zajęli reprezentanci Olsztyna. Zwyciężył Szymon Kapała, drugi był Bartosz Kapała, a trzeci Piotr Woźniak. Wśród kobiet najlepsza okazała się bydgoszczanka Kinga Paradowska. Kolejne miejsca zajęły Karolina Szalast i Daria Dembińska.

„Woda Bydgoska” to jednak nie tylko sportowa rywalizacja. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników wydarzenia. Na Wyspie Młyńskiej przygotowano dla nich liczne atrakcje, z których chętnie korzystali całymi rodzinami.