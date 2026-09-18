Co dalej z terenem dawnej papierni w Bydgoszczy? Wiemy, jakie są plany

Historyczne budynki fabryczne przez dekady wpisywały się w industrialny charakter tej bydgoskiej dzielnicy. W niedalekiej przyszłości zaniedbany teren zamieni się w nowoczesne osiedle o nazwie „Papiernia nad Brdą”, co stanowi bezpośrednie odwołanie do przemysłowej przeszłości tego obszaru.

Architekci zaplanowali budowę bloków wielorodzinnych oferujących zróżnicowane powierzchnie mieszkalne dla przyszłych nabywców. Właściciele lokali umiejscowionych na parterze będą dysponować własnymi przydomowymi ogródkami, natomiast z wyższych kondygnacji roztoczy się malowniczy widok na rzekę oraz pobliską roślinność. Cały kompleks zostanie uzupełniony o podziemne hale garażowe i funkcjonalne strefy międzysąsiedzkie.

Projektanci położyli szczególny nacisk na właściwe zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznych wokół planowanych bloków. W ramach inwestycji zaplanowano stworzenie ogólnodostępnych ścieżek spacerowych oraz tras rowerowych, które połączą rozległe tereny zielone z zachowanym historycznym wałem ziemnym. Odpowiednia konfiguracja zabudowy zagwarantuje mieszkańcom doskonałą widoczność na pobliskie koryto rzeki.

Całe przedsięwzięcie deweloperskie wpisuje się w ramy aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Czyżkówko – Siedlecka – Mściwoja”. Dokument ten zakłada budowę obiektów o przeznaczeniu wielorodzinnym, dopuszczając jednocześnie otwieranie punktów usługowych i handlowych na parterach budowanych gmachów.

Firma GRANIT S.A., odpowiedzialna za sfinansowanie całego projektu, poinformowała o zakończeniu wstępnych prac porządkowych na placu budowy. Ten atrakcyjny inwestycyjnie obszar przez wiele lat niszczał bez konkretnego przeznaczenia, dlatego wymagał gruntownego przygotowania przed wylaniem pierwszych fundamentów.

Złożony proces powstawania „Papierni nad Brdą” podzielono na kilka niezależnych faz realizacyjnych. Dawny ośrodek lokalnego przemysłu będzie systematycznie ewoluował, aby w ciągu najbliższych lat zamienić się w tętniący życiem kwartał bydgoskiego Czyżkówka.

Zrewitalizowany kompleks nad rzeką stanowić będzie debiutancki projekt na rynku mieszkaniowym realizowany przez spółkę GRANIT S.A. na terenie Bydgoszczy.

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