Dziki kot czmychnął na wolność w kujawsko-pomorskim! Afrykański zwierz poszukiwany

Kolejny dziki kot uciekł w Polsce! Policja ostrzega mieszkańców. „Nie zbliżać się”

Kolejny egzotyczny kot uciekł z prywatnej posesji w Polsce! Tym razem serwal sawannowy o imieniu Simba zaginął w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Zwierzę wydostało się na wolność w poniedziałek, 9 listopada. Chociaż właścicielka zapewnia, że kot jest łagodny, policja ostrzega mieszkańców przed próbami zbliżania się do niego. Serwal pochodzi z Afryki i mimo oswojenia zachowuje instynkty dzikiego zwierzęcia.

O zaginięciu egzotycznego kota poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Świeciu. Jak przekazała właścicielka, Simba uciekł z prywatnej posesji w poniedziałek po południu, kiedy zaczynało się już ściemniać. Od tego czasu może przemieszczać się po okolicy.

„Simba jest łagodnym kotem i nie stwarza zagrożenia” – zapewniła opiekunka zwierzęcia w rozmowie z policją.

Funkcjonariusze przypominają jednak, że serwal nie jest zwykłym kotem domowym. Nawet oswojony osobnik może zachować się agresywnie, jeśli się przestraszy lub poczuje zagrożony.

Dziki kot na wolności. Policja apeluje do mieszkańców

Policjanci proszą, aby osoby, które zauważą Simbę, nie próbowały go łapać, głaskać ani dokarmiać. Najlepiej zachować dystans i natychmiast powiadomić służby.

Informacje o miejscu pobytu zwierzęcia można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio do policji w Świeciu, dzwoniąc pod numery 47 75 25 200 albo 47 75 25 221.

Serwal sawannowy pochodzi z Afryki. Ma charakterystyczną cętkowaną sierść, długie nogi i duże, stojące uszy. Potrafi bardzo szybko biegać i wysoko skakać. Choć bywa hodowany w domach, nadal jest dzikim drapieżnikiem.

To nie pierwsza taka ucieczka w Polsce

W ostatnich miesiącach podobne zdarzenia odnotowano w kilku regionach kraju. W październiku z posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal Gustaw. Na szczęście sam wrócił do właścicieli.

W tym samym miesiącu na Lubelszczyźnie widywano samicę serwala Shirę, która wydostała się z hodowli na Podkarpaciu. Inny egzotyczny kot pojawił się na drzewie w Brzyskiej Woli.

Posiadanie serwala w Polsce jest legalne, ale wymaga odpowiednich dokumentów i rejestracji zwierzęcia. Właściciel musi też zapewnić mu bezpieczne warunki, aby nie mogło wydostać się na wolność.

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