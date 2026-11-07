Gęste mgły sparaliżują Polskę. Kierowcy muszą uważać, będzie ślisko!

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia będą obowiązywać od soboty, 7 listopada, od godz. 18 do niedzieli, 8 listopada, do godz. 11. Alerty IMGW obejmują województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie.

🍂🌤️ Jaki będzie najbliższy weekend? Spokojny, słoneczny, a może mglisty i mroźny? Przed nami kilka dni z typowo jesienną aurą. W weekend możemy liczyć na więcej słońca i brak opadów, ale poranki przyniosą niskie temperatury i gęste mgły. 🌫️🥶 Gdzie będzie najwięcej rozpogodzeń? Jakich temperatur możemy się spodziewać i na co powinni uważać kierowcy? 🎥 O najnowszej prognozie na weekend opowiada Agnieszka Prasek – Rzecznik Prasowy i synoptyk IMGW-PIB. ▶️ Obejrzyj prognozę na naszym kanale YouTube: https://t.co/zDCHhlhwxD #IMGW #IMGWPIB #PrognozaPogody #Weekend #Pogoda #Jesień— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 7, 2026

Niebezpieczna aura prognozowana jest także w znacznej części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Gęsta mgła i śliskie drogi. IMGW ostrzega przed niebezpieczeństwem

Według prognoz widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. IMGW ostrzega również przed możliwością osadzania się szadzi. To oznacza, że lokalnie drogi i chodniki mogą stać się bardzo śliskie.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas porannych podróży.