Gęste mgły sparaliżują Polskę. Kierowcy muszą uważać, będzie ślisko!

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia będą obowiązywać od soboty, 7 listopada, od godz. 18 do niedzieli, 8 listopada, do godz. 11. Alerty IMGW obejmują województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie.
Niebezpieczna aura prognozowana jest także w znacznej części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.
Gęsta mgła i śliskie drogi. IMGW ostrzega przed niebezpieczeństwem
Według prognoz widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. IMGW ostrzega również przed możliwością osadzania się szadzi. To oznacza, że lokalnie drogi i chodniki mogą stać się bardzo śliskie.
Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas porannych podróży.