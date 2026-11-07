Gęste mgły sparaliżują Polskę. Kierowcy muszą uważać, będzie ślisko!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-07 12:45

Uwaga, kierowcy i piesi! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 14 województw. W weekend na drogach i chodnikach może być bardzo niebezpiecznie. Wszystko przez gęste mgły, które miejscami ograniczą widzialność do mniej niż 200 metrów. To jednak nie koniec problemów. Lokalnie może pojawić się również szadź, a nawierzchnie staną się śliskie.

Samochód i piesza na drodze w gęstej mgle. O ostrzeżeniach IMGW dla kierowców przeczytasz na Eska Bydgoszcz.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Samochód z włączonymi światłami i pieszy na drodze w gęstej mgle.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia będą obowiązywać od soboty, 7 listopada, od godz. 18 do niedzieli, 8 listopada, do godz. 11. Alerty IMGW obejmują województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie.

Niebezpieczna aura prognozowana jest także w znacznej części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Gęsta mgła i śliskie drogi. IMGW ostrzega przed niebezpieczeństwem

Według prognoz widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. IMGW ostrzega również przed możliwością osadzania się szadzi. To oznacza, że lokalnie drogi i chodniki mogą stać się bardzo śliskie.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas porannych podróży.

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