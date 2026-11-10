Panika w pociągu do Bielska-Białej. Pijany pasażer miał przy sobie broń i nóż

Spokojna podróż koleją błyskawicznie przerodziła się w pełną napięcia sytuację, gdy jedna z pasażerek zauważyła u współpasażera przedmiot przypominający pistolet. Zaledwie dwa dni po krwawej masakrze w Krakowie taki widok w zatłoczonym składzie wywołał ogromne przerażenie. Kobieta od razu zgłosiła sprawę obsłudze pociągu. Pozostali podróżni w obawie o własne bezpieczeństwo zaczęli przechodzić do innych wagonów, by znaleźć się jak najdalej od podejrzanego mężczyzny. Niepokój na pokładzie narastał z każdą chwilą, ponieważ pociąg wciąż znajdował się w trasie, a pasażerowie utknęli z uzbrojonym człowiekiem.

Bydgoska policja otrzymała zgłoszenie o tym incydencie dokładnie o godzinie 16.28. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli przygotowania do akcji, podczas gdy skład przez kolejne 17 minut zbliżał się do miasta. Gdy o godzinie 16.45 pociąg zatrzymał się na stacji Bydgoszcz Główna, na peronie czekali już gotowi do działania mundurowi, którzy od razu zatrzymali mężczyznę wskazanego przez drużynę konduktorską.

Zatrzymanym okazał się 36-letni mieszkaniec Łodzi. Podczas przeszukania jego bagażu policjanci odkryli, że arsenał pasażera nie ograniczał się wyłącznie do dwóch pistoletów.

„Miał przy sobie dwie bronie pneumatyczne, nóż oraz pałkę teleskopową” – przekazała nam nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

To jednak nie wszystkie przewinienia zatrzymanego łodzianina. Okazało się, że mężczyzna był kompletnie pijany, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie około trzech promili alkoholu. Mundurowi zabrali go prosto na komisariat, aby tam wytrzeźwiał.

W całej tej sytuacji kluczowe jest to, że 36-latek nie przejawiał agresji i nikomu nie groził. Choć pierwsze sygnały o tym zdarzeniu mogły sugerować, że mężczyzna straszył innych pasażerów użyciem broni, w rzeczywistości do tego nie doszło. Nadal nie wiadomo jednak, w jakim celu podróżował z tak niebezpiecznym ekwipunkiem.

Samo wyprowadzenie nietrzeźwego podróżnego ze składu nie zamknęło jednak sprawy. Po skonsultowaniu się z prokuraturą śledczy wszczęli postępowanie z artykułu 263 paragraf 2 Kodeksu karnego, który dotyczy nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji. Za złamanie tego przepisu polskie prawo przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Śledczy przesłuchali już 36-latka w charakterze świadka, co dało mu prawo do odmowy odpowiedzi na pytania mogące narazić go na odpowiedzialność karną. W postępowaniu kluczową rolę odegrają teraz powołani biegli z zakresu broni. Ich ekspertyza pozwoli precyzyjnie określić, jakie dokładnie przedmioty przewoził mieszkaniec Łodzi i czy posiadał je legalnie.

Trudno dziwić się gwałtownej reakcji podróżnych, mając w pamięci dramatyczne wydarzenia sprzed zaledwie dwóch dni. W sobotę, 7 listopada, uzbrojony napastnik zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów w centrum Krakowa, zabijając sześć osób i raniąc kilkanaście kolejnych. Na wypełnione przerażonymi ludźmi ulice ruszyły wówczas dziesiątki ratowników oraz policjantów, a cała Polska pogrążyła się w szoku.

W bydgoskim incydencie na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a cała akcja zamiast kolejnym dramatem zakończyła się ujęciem pijanego 36-latka. Nadkom. Lidia Kowalska doceniła postawę pasażerów, którzy nie zlekceważyli niepokojącej sytuacji. Dzięki temu, że podróżni błyskawicznie zaalarmowali obsługę składu, funkcjonariusze mieli czas na przygotowanie bezpiecznej interwencji jeszcze przed wjazdem pociągu na stację.

Całe to zdarzenie stanowi doskonały przykład, jak istotna jest szybka reakcja na potencjalne niebezpieczeństwo. Choć zatrzymany nikogo nie zaatakował ani nikomu nie groził, a akcja służb przebiegła spokojnie, współpasażerowie nie mogli przecież wiedzieć, jakie zamiary ma uzbrojony człowiek. Zamiast udawać, że nic się nie dzieje, słusznie zawiadomili obsługę. Taka postawa jest godna naśladowania, bo zawsze lepiej zgłosić fałszywy alarm, niż zignorować sygnał w sytuacji prawdziwego zagrożenia życia.