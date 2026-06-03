Fałszywa parafia w sieci. Diecezja Bydgoska pilnie ostrzega przed oszustwem

Władze kościelne w Bydgoszczy zareagowały na pojawienie się w sieci witryny pod adresem „parafia-szymonaitadeusza.com”. Przekaz opublikowany w tym serwisie mocno dezorientuje lokalnych katolików, ponieważ wprost wskazuje na rzekome funkcjonowanie rzymskokatolickiej placówki przy ulicy Zachodniej 19 w Bydgoszczy. Autorzy tego portalu bezprawnie powołują się na rzekomy patronat świętych Szymona i Tadeusza.

Duchowni z regionu nie pozostawiają wiernym żadnych złudzeń w kwestii tej rzekomej lokalizacji. Oficjalne stanowisko jasno precyzuje, że ani pod wspomnianym adresem, ani w ogóle na terytorium podległym lokalnemu biskupowi nie funkcjonuje żadna wspólnota posługująca się wskazanym wyżej tytułem.

Jednocześnie podkreślamy, że podmiot prezentujący się na wskazanej stronie internetowej nie należy do struktur Diecezji Bydgoskiej, nie posiada kościelnej osobowości prawnej uznawanej przez Kościół katolicki oraz nie działa za zgodą biskupa bydgoskiego – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Diecezję Bydgoską.

Przedstawiciele duchowieństwa proszą mieszkańców regionu o zachowanie daleko idącej ostrożności. Katolicy otrzymali jednoznaczne wytyczne, aby zignorować ofertę tego serwisu i pod żadnym pozorem nie przekazywać anonimowym osobom wsparcia finansowego ani prywatnych danych. Korzystanie z usług niezależnych podmiotów internetowych wymaga zawsze wcześniejszego zweryfikowania ich statusu kanonicznego.

Kościelni urzędnicy z Bydgoszczy rozpoczęli już stosowne procedury, które mają ostatecznie rozwikłać problem z tajemniczą witryną. Głównym celem podjętych działań jest zapewnienie obywatelom pełnego bezpieczeństwa i wyeliminowanie ewidentnych prób manipulacji. Niezidentyfikowani twórcy bezprawnie żerują na kopiowaniu kościelnej nomenklatury oraz chrześcijańskiej symboliki.

Warto również pamiętać o podstawowych zasadach weryfikacji podobnych rewelacji pojawiających się w sieci. Rzecznicy przypominają, że status prawny poszczególnych duszpasterstw i religijnych instytucji można błyskawicznie potwierdzić poprzez kontakt z bydgoską kurią. Do pozyskiwania rzetelnej wiedzy najlepiej sprawdzą się wyłącznie autoryzowane kanały informacyjne samej diecezji.