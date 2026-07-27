Ktoś skazał je na śmierć. Dramat w lesie pod Bydgoszczą, leśnicy proszą o pomoc

W lesie w pobliżu Mieczkowa, na terenie Leśnictwa Laskownica w Nadleśnictwie Szubin, doszło do bulwersującego aktu wandalizmu. Nieznana osoba zdarła korę i warstwę podkorową z 11 drzew. Jak podkreślają leśnicy, takich uszkodzeń nie da się naprawić, a drzewa są skazane na śmierć.

O sprawie poinformowało Radio Eska. Leśnicy nie mają żadnych wątpliwości, że za zniszczeniami stoi człowiek, a nie dzikie zwierzę.

Nie tylko korę, ale także warstwę podkorową, która prowadzi substancje odżywcze z korony do korzeni i z korzeni do korony. W związku z tym niestety te drzewa przypuszczamy, że umrą, a nawet mamy pewność. To jest strata przyrodnicza. Las ma 67 lat, więc takie drzewa, w tym miejscu ujrzymy dokładnie za 67 lat – mówi dziennikarzowi Radia Eska Piotr Siuda, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Szubin.

Jak wynika z ustaleń, sprawca zabrał ze sobą zdartą korę. Może to świadczyć o tym, że działał z premedytacją i zamierzał ją wykorzystać. Takie przypuszczenia mają również osoby spacerujące po okolicy.

Nadleśnictwo Szubin opublikowało apel do mieszkańców. Leśnicy proszą o kontakt wszystkich, którzy w ostatnim czasie widzieli w rejonie Mieczkowa podejrzane osoby, pojazdy lub nietypowe zachowania.

Leśnicy proszą wszystkich, którzy mogą mieć informacje w tej sprawie, o kontakt ze Strażą Leśną lub Nadleśnictwem Szubin pod numerem telefonu 52 391 03 10. Podkreślają, że każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może pomóc w ustaleniu sprawcy. Przypominają również, że zniszczenie drzewostanu jest przestępstwem.