Finał sezonu City Trail w Myślęcinku. Organizatorzy musieli zmienić trasę

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-03-03 12:26

Zmagania w ramach cyklu City Trail Bydgoszcz 2025/26 przeszły do historii. Ostatnie zawody odbyły się w sobotę, 28 lutego, na terenie Myślęcinka. Ze względu na trudne warunki gruntowe, uczestnicy musieli zmierzyć się z alternatywną trasą. Sobotnią rywalizację wygrał Maciej Tomaszewski, natomiast wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Joanna Kalota. Triumfatorami całego cyklu zostali Kalota oraz Damian Rudnik.

Czteromiesięczna rywalizacja w biegach przełajowych z serii City Trail z Fundacją Lotto dobiegła końca. W sobotę, 28 lutego, zawodnicy stanęli na starcie ostatniego biegu wliczanego do punktacji generalnej sezonu 2025/26. Warunki pogodowe okazały się wymagające, co zmusiło organizatorów do interwencji. Z powodu zalegającej wody i licznych oblodzeń na stałych leśnych ścieżkach, organizatorzy wytyczyli trasę zastępczą prowadzącą w całości po asfalcie.

Wyniki biegu w Myślęcinku

Linię mety w bydgoskim parku przekroczyło łącznie 396 uczestników. Na dystansie pięciu kilometrów najlepszy wynik osiągnął Maciej Tomaszewski, finiszując z czasem 15:23. Drugą lokatę zajął Michał Płotka (15:29), a podium uzupełnił Przemysław Ratajczyk, który uzyskał czas 15:39. W rywalizacji kobiet najszybsza była Joanna Kalota (17:28), wyprzedzając Monikę Goździkowską-Dubicką (18:38) oraz trzecią na mecie Aleksandrę Karolczuk (18:56). Po podliczeniu punktów, w klasyfikacji generalnej całego cyklu zwyciężyli Joanna Kalota oraz Damian Rudnik.

Ostatni bieg City TRAIL w bydgoskim Myślęcinku [ZDJĘCIA]
Galeria zdjęć 16

Gala wręczenia nagród

Biegacze, którzy ukończyli minimum trzy z czterech zaplanowanych startów, zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. Oficjalne i uroczyste podsumowanie sezonu zaplanowano na czwartek, 12 marca. Wydarzenie odbędzie się w klubie CityFit Bydgoszcz, mieszczącym się w Centrum Handlowym Rondo. Będzie to okazja do odebrania nagród oraz medali przez osoby, które nie mogły zrobić tego bezpośrednio po sobotnich zawodach.

Ostatni bieg City TRAIL w bydgoskim Myślęcinku