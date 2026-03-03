Problemy na budowie Opery Nova. Termin zakończenia prac znów się oddala

Choć roboty budowlane przy rozbudowie bydgoskiej opery ruszyły na początku 2023 roku, pierwotny termin zakończenia inwestycji wyznaczony na maj 2025 roku stał się nieaktualny. Wszystko przez skomplikowane warunki gruntowe oraz przedłużające się badania archeologiczne, które wymusiły zmianę harmonogramu. Zgodnie z podpisanymi aneksami, budowa parkingu potrwa do grudnia 2025 roku, natomiast czwarty krąg zostanie oddany do użytku dopiero w czerwcu 2026 roku.

Pod koniec 2025 roku wykonawca musiał zmierzyć się z kolejnymi przeciwnościami, gdy przez płytę fundamentową podziemnego parkingu zaczęła przesiąkać woda. Wymusiło to czasowe wstrzymanie robót, a sytuację dodatkowo skomplikowała mroźna zima, która zablokowała działania na zewnątrz. W świetle tych problemów firma Budimex złożyła nowe wnioski o przesunięcie terminów realizacji zadania.

Na jakim etapie znajduje się obecnie wznoszenie czwartego kręgu? W ostatnich tygodniach ciężar robót przeniesiono do wnętrza powstającego gmachu. Styczeń upłynął pod znakiem intensywnych działań wykończeniowych oraz instalacyjnych. Jak donosi portal bydgoszcz.pl, ekipy budowlane kontynuowały prace murarskie i tynkarskie. Równolegle trwał montaż niezbędnego okablowania, systemów wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elementów wentylacji mechanicznej.

Plany na najbliższe tygodnie zakładają kontynuację robót montażowych oraz tynkowania klatek schodowych i pomieszczeń technicznych. Wykonawca, firma Budimex, szykuje się jednocześnie do kolejnego ważnego etapu, jakim będzie montaż elementów elewacji oraz obróbek blacharskich z aluminium.

Realizowana inwestycja stanowi domknięcie wizji architektonicznej nakreślonej jeszcze w 1962 roku, która przewidywała kompozycję trzech przenikających się brył uzupełnionych o czwarty element. W nowej części powstanie między innymi profesjonalna sala prób scenicznych. Zostanie ona wyposażona w zaawansowaną technologię, w tym wielofunkcyjną widownię, orkiestron oraz zapadnie, co znacząco zwiększy możliwości inscenizacyjne placówki.

Nowoczesna sala została zaprojektowana tak, by pomieścić maksymalnie 485 widzów. Projekt gmachu zakłada również stworzenie przestronnej strefy wystawienniczej oraz przestrzeni wielofunkcyjnej, która powiększy foyer głównego budynku. Od strony rzeki Brdy zaplanowano taras widokowy skierowany na Wyspę Młyńską i katedrę, a całość prac obejmie także przebudowę wejścia do opery.

Wewnątrz czwartego kręgu znajdzie się także miejsce na nowoczesną salę kinową, która zapewni komfortowe warunki dla 205 osób. Cały czterokondygnacyjny obiekt będzie dysponował imponującą powierzchnią użytkową wynoszącą 5730 metrów kwadratowych.

Równolegle powstaje dwupoziomowy garaż podziemny, oferujący miejsca postojowe dla 228 samochodów, którego dach zazielenią drzewa i krzewy. Generalnym wykonawcą całego przedsięwzięcia jest Budimex. Wartość kontraktu, pierwotnie szacowana na 116 milionów złotych, uległa znacznej zmianie. Ze względu na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych i napotkane problemy, ostateczny koszt wzrósł do około 150 mln złotych.