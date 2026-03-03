Tajemnicze zniknięcie 14-letniej Zuzi. Ślad urywa się w znanym miejscu

Sprawą zaginięcia 14-latki zajmują się kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie. Dramat rozpoczął się 26 lutego 2026 roku, kiedy to Zuzanna Sikora opuściła dom przy ulicy Śląskiej. Miało to miejsce w przedziale czasowym między godziną 10:00 a 15:00. Od tamtego momentu dziewczyna nie dała żadnego znaku życia, a próby kontaktu z nią pozostają bezskuteczne.

Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że najświeższy ślad pochodzi z poniedziałku, 2 marca 2026 roku około godziny 18:30. Zuzanna przebywała wtedy na terenie Centrum Handlowego Focus w Bydgoszczy.

Rysopis zaginionej wskazuje, że ma ona około 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Wyróżniają ją piwne oczy oraz długie, czarne włosy sięgające do połowy pleców, u nasady których widać blond odrosty. 14-latka ma okrągłą twarz i pełne uzębienie. Policjanci zwracają szczególną uwagę na znak szczególny: na lewym przedramieniu dziewczyny widoczne są świeże ślady po samookaleczeniach.

W momencie wyjścia z domu nastolatka miała na sobie konkretny strój. Ubrana była w białą koszulkę z różowym napisem „bdb” oraz szare spodnie jeansowe. Stylizację dopełniała czarna kurtka puchowa, a na stopach miała czarne buty sportowe marki VANS.

Służby proszą o pilny kontakt wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu nastolatki lub widziały ją po 2 marca. Zgłoszenia przyjmują funkcjonariusze z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie. Dzwonić można bezpośrednio pod numer 47 751 13 59 lub na linię alarmową 112. Każda wskazówka może okazać się niezwykle cenna dla powodzenia akcji.