Główna wygrana w zdrapce Lotto! Farciarz z Bydgoszczy odmienił swoje życie za 10 złotych!

Nie ma ostatnio tygodnia, by w województwie kujawsko-pomorskim nie pojawiała się informacja o wysokiej wygranej w grach liczbowych lub zdrapkach Totalizatora Sportowego. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do gracza, który 22 września odwiedził siedzibę VII Oddziału Totalizatora Sportowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Świętej Trójcy w Bydgoszczy.

Wydał zaledwie 10 złotych, a na zdrapce znalazł wygraną wartą 500 tysięcy złotych brutto! Po odliczeniu 10-procentowego podatku szczęśliwiec otrzyma 450 tys. złotych.

Zdrapka Classic Black 13. Na czym polega?

W zdrapce „Classic Black 13” znajduje się 20 pól do starcia, czyli aż 20 szans na wygraną. Pod warstwą ścierną kryją się różne symbole, a wygrywającym jest „13”.

Tym razem trzynastka okazała się naprawdę szczęśliwa. Na jednym z pól Bydgoszczanin odkrył właśnie ten symbol. A obok, w polu „WYGRANA”, pojawiła się kwota, która może przyprawić o szybsze bicie serca: 500 000 złotych.

To najwyższa możliwa wygrana w zdrapce „Classic Black 13”. Jedno wejście do kolektury, jedna zdrapka za 10 złotych i... pół miliona złotych na koncie.