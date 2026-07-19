Groźny wypadek na S5. Motocykl zderzył się z autem, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-19 17:20

Poważny wypadek na drodze ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Po zderzeniu motocykla z samochodem osobowym trasa została całkowicie zablokowana. Na miejscu trwa akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Żółto-czerwony śmigłowiec LPR w locie na tle błękitnego nieba. O wypadku na S5 przeczytasz na Eska Bydgoszcz.
Autor: Michal Jarmoluk/ Pixabay.com

Do zdarzenia doszło na 101. kilometrze drogi ekspresowej S5, pomiędzy węzłami Żnin Północ i Pałuki, w miejscowości Brzyskorzystewko.

Jak poinformował PAP dyżurny Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Maciej Kuliński, motocykl uderzył w samochód osobowy.

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Na miejscu są wszystkie służby. Planowane jest lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jezdnia jest zablokowana – przekazał.

W związku z prowadzoną akcją ratunkową droga ekspresowa S5 jest całkowicie nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazd przez węzeł Żnin Północ drogą serwisową. Kierowcy, którzy utknęli w zatorze, są wypuszczani z trasy przez bramę awaryjną na 103. kilometrze S5.

Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia osób uczestniczących w wypadku ani o okolicznościach, w jakich doszło do zderzenia. Służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia.

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