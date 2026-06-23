Te memy podbijają internet w Dzień Ojca 2026. Niektóre są bezlitosne!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-23 8:24

Wypadający 23 czerwca Dzień Ojca tradycyjnie uruchomił lawinę internetowej twórczości. Użytkownicy sieci masowo udostępniają grafiki przedstawiające tatę jako nieomylnego złotą rączkę, króla rusztu oraz autora kultowych powiedzonek. Przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych obrazków, które gwarantują uśmiech w to wyjątkowe święto.

W Polsce coroczne święto wszystkich ojców przypada na 23 czerwca i stanowi idealny moment na wyrażenie wdzięczności. Internauci jednak udowadniają, że wyjątkową okazję można bez problemu połączyć ze świetną zabawą. W wirtualnej przestrzeni błyskawicznie mnożą się satyryczne grafiki trafnie punktujące blaski i cienie rodzicielstwa. Ten humorystyczny akcent pozwala spojrzeć na codzienne relacje rodzinne z dużym przymrużeniem oka.

Publikowanie żartobliwych grafik stało się już stałym elementem każdych obchodów tego święta. Twórcy internetowi najchętniej pokazują ojców jako niezastąpionych ekspertów od majsterkowania i mistrzów plenerowego grillowania. Bardzo często w sieci przewijają się również nawiązania do rygorystycznych zasad panujących w samochodzie oraz legendarnych fraz o pieniądzach, które nie rosną na drzewach. Wszystkie te obrazki celnie obnażają schematy zachowań, ale robią to z niesamowitą życzliwością.

Nasze redakcyjne zestawienie gromadzi najciekawsze produkcje internautów stworzone z myślą o tegorocznych obchodach. Wybrane grafiki doskonale sprawdzą się jako zabawny dodatek do internetowych życzeń lub bezpośrednia wiadomość wysłana w komunikatorze. Zbiór zawiera zarówno dobrze znane szablony uderzające w klasyczne ojcowskie tony, jak i zupełnie nowe formaty bazujące na bieżących wydarzeniach. Gwarantujemy, że udostępnione materiały wywołają szczery śmiech, a momentami potrafią nawet delikatnie wzruszyć.

Dzielenie się humorem z najbliższymi doskonale przełamuje lody i stanowi nietuzinkową formę wyznania miłości. Czasami jeden trafny obrazek potrafi przekazać więcej niż długie, wyuczone na pamięć i pompatyczne formułki. Każdy rodzic bez wątpienia doceni taką formę poprawy nastroju. Zachęcamy do uważnego przejrzenia przygotowanej galerii i znalezienia mema idealnie odzwierciedlającego unikalny charakter własnego taty.

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Dzień Ojca
życzenia na dzień ojca