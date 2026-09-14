Tysiące kroków w jednym celu. 10. PKO Bieg Charytatywny już za nami!

PKO Bieg Charytatywny od dekady pokazuje, że sport może być czymś więcej niż tylko rywalizacją. Tegoroczna, jubileuszowa edycja połączyła aktywność fizyczną ze wsparciem jednego z ważnych wyzwań społecznych – zdrowia psychicznego najmłodszych. Partnerem strategicznym wydarzenia została Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Formuła biegu jak zawsze była wyjątkowa. W zawodach stacjonarnych pięcioosobowe drużyny przez 60 minut wspólnie pokonywały kolejne okrążenia stadionu. Każdy zawodnik musiał przebiec co najmniej jedno okrążenie, a zespoły walczyły o jak najlepszy wynik. W tym samym czasie uczestnicy biegu wirtualnego mogli pokonać swoją trasę w dowolnym miejscu na świecie.

Tym razem każdy krok miał szczególne znaczenie. Dochód z opłat za pakiety startowe został przeznaczony na profesjonalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną oraz działania edukacyjne i profilaktyczne.

Na tym jednak nie koniec. Za każde pokonane 400 metrów PKO Bank Polski przekazał dodatkowe 10 zł na ten cel. Hasło „Pomagamy z każdym krokiem” nabrało więc wyjątkowego znaczenia.

Jubileuszowa edycja pokazała, że nie zawsze trzeba bić rekordy, żeby zrobić coś naprawdę ważnego. Czasem wystarczy założyć sportowe buty, spotkać się z innymi i zrobić kilka kroków w dobrym kierunku. W przypadku PKO Biegu Charytatywnego tych kroków były tysiące – a każdy z nich pomagał wspierać dzieci i młodzież potrzebujące profesjonalnej pomocy.