Jasnowidz Jackowski dzieli się niepokojącą wizją! Mówi o kryzysie, który uderzy w nasze portfele

Krzysztof Jackowski o Bliskim Wschodzie. Uderzenie ma dopiero nadejść

Podczas jednej z czerwcowych transmisji internetowych Jackowski odniósł się do aktualnych konfliktów i napięć geopolitycznych. W jego ocenie obecna sytuacja jest daleka od stabilizacji, a świat może stanąć w obliczu kolejnych poważnych wydarzeń.

- Groźne uderzenie i zamęt na świecie jest przed nami, a nie za nami. Nie życzę tego Iranowi, ale tak to czuję – mówił Jackowski.

Według jasnowidza istnieje ryzyko dalszej eskalacji konfliktu z udziałem Iranu. Uważa on także, że działania najważniejszych światowych graczy mogą nie być tak jednoznaczne, jak się wydaje.

- Nastąpi drugie uderzenie na Iran. Na Trumpa świat będzie patrzył inaczej, ponieważ teraz odgrywane jest przedstawienie, że chce dobrze. Że chce dla Iranu tak dobrze, iż nawet Izrael jest temu przeciwny. Obawiam się, że to teatr, który wspólnie odgrywają Ameryka i Izrael – podaje Jackowski.

Wielki krach finansowy według Jackowskiego. Nadciąga "superwaluta"

Od dłuższego czasu Jackowski przekonuje, że świat może znaleźć się na progu poważnego załamania gospodarczego. W jego opinii nadchodzące problemy ekonomiczne mogą przybrać skalę niespotykaną od wielu dekad.

- Europę i część świata czeka w tym okresie czasu najgłębszy kryzys światowy od lat 20. ubiegłego stulecia. Dojdzie do krachu, ponieważ Ameryka wyjdzie do wielu krajów z propozycją szybkiej pomocy i z propozycją nie do odrzucenia. Z propozycją super waluty - tłumaczył Jackowski podczas jednej ze swoich transmisji.

Jasnowidz uważa, że konsekwencje ewentualnego załamania będą najbardziej widoczne w 2027 roku. Jego zdaniem świat może wtedy doświadczyć kryzysu porównywanego do Wielkiego Kryzysu z XX wieku. Według niego skutki gospodarcze mogą ciągnąć się przez wiele lat i znacząco wpłynąć na poziom życia milionów ludzi.

– Najgorsze, że ten poziom życia będzie zabrany na kilka lat, a być może nawet na zawsze. Politycy będą mówić, że to, co utraciliście, ten status i poziom społeczny, uda się odbudować w ciągu ośmiu lat, ale to będzie tylko mowa na otarcie łez – mówił Jackowski.

W swoich wizjach Jackowski wskazuje również na Stany Zjednoczone jako miejsce, od którego mogą rozpocząć się gospodarcze turbulencje. Jego zdaniem szczególnie trudny ma być właśnie rok 2027.

- W Ameryce upadną trzy filary. Będzie to upadek być może celowy. Upadek filarów spowoduje nagły krach i nagłe bankructwa. Spowoduje bezrobocie i długotrwały kryzys – mówił jasnowidz.

Krzysztof Jackowski. Sylwetka słynnego jasnowidza z Człuchowa

Krzysztof Jackowski z Człuchowa od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z jasnowidzeniem w Polsce. Rozgłos przyniosły mu m.in. udział w poszukiwaniach osób zaginionych oraz publiczne komentowanie ważnych wydarzeń społecznych i politycznych. Obecnie regularnie publikuje swoje przemyślenia w internecie, gdzie śledzą je zarówno zwolennicy jego wizji, jak i ci, którzy podchodzą do nich z dużym dystansem.

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