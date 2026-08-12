Masowe zatrzymania cudzoziemców w Kujawsko-Pomorskiem. Większość to Kolumbijczycy

Szeroko zakrojone działania służb w Gniewkowie i Ciechocinku. Sprawdzali konkretne adresy

Akcję przeprowadzono w minioną niedzielę. W działania zaangażowali się funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, policjanci z Inowrocławia i Aleksandrowa Kujawskiego, a także funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Głównym celem było sprawdzenie cudzoziemców, wobec których istniały podejrzenia, że mogą przebywać w Polsce niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mundurowi pojawili się pod wcześniej wytypowanymi adresami w Gniewkowie i Ciechocinku. Sprawdzali zarówno miejsca zamieszkania cudzoziemców, jak i ich czasowego pobytu. Niedzielna akcja miała również związek z wcześniejszą kontrolą bydgoskiej Straży Granicznej, przeprowadzoną 30 lipca w zakładzie produkcyjnym w powiecie inowrocławskim. Wtedy zatrzymano czterech obywateli Kolumbii, którzy przebywali w Polsce nielegalnie.

- W trakcie niedzielnych działań mundurowi wylegitymowali ogółem 28 osób. Szczegółowa weryfikacja dokumentów oraz legalności pobytu doprowadziła do zatrzymania 20 cudzoziemców – 18 obywateli Kolumbii oraz obywateli Gruzji i Tadżykistanu – informuje KWP Bydgoszcz w komunikacie.

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Weryfikacja przeprowadzona przez służby ujawniła różnego rodzaju nieprawidłowości dotyczące legalności pobytu zatrzymanych osób. Część cudzoziemców nie miała ważnych wiz ani innych dokumentów uprawniających do przebywania w Polsce. Inni przekroczyli dopuszczalny czas pobytu krótkoterminowego lub nie dysponowali odpowiednimi środkami na jego pokrycie i nie byli w stanie wiarygodnie wyjaśnić, skąd mogliby je uzyskać.

- Wspólne działania są kolejnym przykładem współpracy Policji i Straży Granicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Połączenie informacji pozostających w dyspozycji służb oraz ich ustawowych kompetencji pozwala skuteczniej typować miejsca kontroli, ujawniać osoby naruszające przepisy i podejmować wobec nich przewidziane prawem działania – dodają policjanci.

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