Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2026? CKE wskazała konkretną datę i godzinę

Letnia sesja egzaminu zawodowego 2026 jest już w toku

Tegoroczne zmagania w szkołach wystartowały 1 czerwca 2026 roku. Sprawdzian wiedzy realizowany jest z podziałem na dwie odrębne podstawy programowe:

Formułę 2019, znaną po prostu jako egzamin zawodowy,

Formułę 2017, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

W przypadku nowszej podstawy, mowa o Formule 2019, testy teoretyczne rozpisano na dni od 2 do 11 czerwca 2026 roku. Z kolei osoby przypisane do starszej Formuły 2017 napiszą swoją część pisemną dokładnie 11 czerwca 2026 r.

Zadania praktyczne dla wszystkich kandydatów realizowane są w okienku czasowym od 1 do 22 czerwca bieżącego roku, a konkretne daty dla poszczególnych szkół wyznaczają bezpośrednio okręgowe komisje egzaminacyjne.

Ilu uczniów zdaje egzamin zawodowy 2026 w letniej sesji?

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała statystyki frekwencji dla tegorocznych sprawdzianów. W ramach samej Formuły 2019 liczby prezentują się następująco:

chęć udziału w części teoretycznej zadeklarowało ponad 311 tysięcy osób,

do wykonania zadań praktycznych przystąpi przeszło 329 tysięcy kandydatów.

Na liście najchętniej wybieranych specjalizacji od lat brylują konkretne branże. Wśród nich znajdują się:

technik informatyk,

technik programista,

specjalista do spraw logistyki,

technik usług gastronomicznych i żywienia,

mechanik pojazdów samochodowych,

technik branży elektrycznej,

technik o profilu ekonomicznym,

technik handlowiec.

Jak zdać egzamin zawodowy 2026 i uzyskać uprawnienia?

Przepisy oświatowe jasno określają progi punktowe niezbędne do zaliczenia. Każdy zdający musi spełnić łącznie dwa kryteria na arkuszach:

uzyskać minimum 50 procent z testu pisemnego,

osiągnąć co najmniej 75 procent z zadania praktycznego.

Dopiero pozytywny rezultat z obu tych części gwarantuje ostateczny sukces i umożliwia wydanie dokumentacji, która formalnie potwierdza nabyte przez ucznia umiejętności.

Kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego 2026 w systemie?

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ostateczna punktacja z egzaminu zawodowego 2026 zostanie ujawniona 28 sierpnia o godzinie 10:00. W tym momencie wszyscy uczestnicy sesji będą mogli zweryfikować swoje rezultaty online, logując się do Portalu Zdającego w ogólnopolskim systemie SIOEZ.

Pytania o datę publikacji rezultatów wzbudzają ogromne emocje w sieci i przewijają się wśród uczniów i absolwentów od pierwszego dnia letniej tury testów.

Egzamin zawodowy 2026: Kiedy szkoły otrzymają świadectwa i dyplomy dla absolwentów?

Publikacja internetowa to nie koniec szkolnych formalności. Po udostępnieniu wyników online okręgowe komisje egzaminacyjne rozpoczną dystrybucję papierowych dokumentów. Certyfikaty, świadectwa i dyplomy mają trafić do placówek edukacyjnych najpóźniej do 7 września 2026 roku.

Uczniowie, którzy pomyślnie zdadzą wszystkie wymagane testy oraz wykażą się odpowiednim poziomem edukacji podstawowej lub średniej, odbiorą w sekretariatach upragnione dyplomy zawodowe albo zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach.

Dziś - 1 czerwca 2026 r. - rozpoczyna się sesja letnia #egzaminzawodowy i termin dodatkowy #matura2026.Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!— CKE (@CKE_PL) June 1, 2026