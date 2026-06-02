Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2026? CKE wskazała konkretną datę i godzinę

Anna Kisiel
2026-06-02 9:50

Letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 właśnie trwa, a do testów przystąpiły setki tysięcy uczniów techników oraz szkół branżowych. Jedną z najbardziej nurtujących ich kwestii pozostaje data publikacji punktacji. Wyjaśniamy, kiedy Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni wyniki egzaminu zawodowego 2026, gdzie będzie można zweryfikować swoje osiągnięcia oraz jakie progi trzeba przekroczyć, aby uzyskać pozytywną ocenę.

Letnia sesja egzaminu zawodowego 2026 jest już w toku

Tegoroczne zmagania w szkołach wystartowały 1 czerwca 2026 roku. Sprawdzian wiedzy realizowany jest z podziałem na dwie odrębne podstawy programowe:

  • Formułę 2019, znaną po prostu jako egzamin zawodowy,
  • Formułę 2017, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

W przypadku nowszej podstawy, mowa o Formule 2019, testy teoretyczne rozpisano na dni od 2 do 11 czerwca 2026 roku. Z kolei osoby przypisane do starszej Formuły 2017 napiszą swoją część pisemną dokładnie 11 czerwca 2026 r.

Zadania praktyczne dla wszystkich kandydatów realizowane są w okienku czasowym od 1 do 22 czerwca bieżącego roku, a konkretne daty dla poszczególnych szkół wyznaczają bezpośrednio okręgowe komisje egzaminacyjne.

Ilu uczniów zdaje egzamin zawodowy 2026 w letniej sesji?

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała statystyki frekwencji dla tegorocznych sprawdzianów. W ramach samej Formuły 2019 liczby prezentują się następująco:

  • chęć udziału w części teoretycznej zadeklarowało ponad 311 tysięcy osób,
  • do wykonania zadań praktycznych przystąpi przeszło 329 tysięcy kandydatów.

Na liście najchętniej wybieranych specjalizacji od lat brylują konkretne branże. Wśród nich znajdują się:

  • technik informatyk,
  • technik programista,
  • specjalista do spraw logistyki,
  • technik usług gastronomicznych i żywienia,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • technik branży elektrycznej,
  • technik o profilu ekonomicznym,
  • technik handlowiec.

Jak zdać egzamin zawodowy 2026 i uzyskać uprawnienia?

Przepisy oświatowe jasno określają progi punktowe niezbędne do zaliczenia. Każdy zdający musi spełnić łącznie dwa kryteria na arkuszach:

  • uzyskać minimum 50 procent z testu pisemnego,
  • osiągnąć co najmniej 75 procent z zadania praktycznego.

Dopiero pozytywny rezultat z obu tych części gwarantuje ostateczny sukces i umożliwia wydanie dokumentacji, która formalnie potwierdza nabyte przez ucznia umiejętności.

Kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego 2026 w systemie?

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ostateczna punktacja z egzaminu zawodowego 2026 zostanie ujawniona 28 sierpnia o godzinie 10:00. W tym momencie wszyscy uczestnicy sesji będą mogli zweryfikować swoje rezultaty online, logując się do Portalu Zdającego w ogólnopolskim systemie SIOEZ.

Pytania o datę publikacji rezultatów wzbudzają ogromne emocje w sieci i przewijają się wśród uczniów i absolwentów od pierwszego dnia letniej tury testów.

Egzamin zawodowy 2026: Kiedy szkoły otrzymają świadectwa i dyplomy dla absolwentów?

Publikacja internetowa to nie koniec szkolnych formalności. Po udostępnieniu wyników online okręgowe komisje egzaminacyjne rozpoczną dystrybucję papierowych dokumentów. Certyfikaty, świadectwa i dyplomy mają trafić do placówek edukacyjnych najpóźniej do 7 września 2026 roku.

Uczniowie, którzy pomyślnie zdadzą wszystkie wymagane testy oraz wykażą się odpowiednim poziomem edukacji podstawowej lub średniej, odbiorą w sekretariatach upragnione dyplomy zawodowe albo zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach.

