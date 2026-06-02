Odeszła zdecydowanie za wcześnie. Ratownicy żegnają druhnę Ewelinę

Tragiczna wieść o odejściu Eweliny pojawiła się oficjalnie na profilu facebookowym Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Gościeradz. Komunikat o niespodziewanej stracie wywołał natychmiastową reakcję ratowników, środowiska strażackiego oraz wszystkich ludzi, z którymi kobieta współpracowała na co dzień.

Nasza druhna Ewelina odeszła na wieczną służbę 🖤 Straciliśmy nie tylko świetnego ratownika, ale przede wszystkim wspaniałego, skromnego i zawsze gotowego do pomocy człowieka. Pozostawiła po sobie pustkę, której nic nie zdoła wypełnić... Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim, których dotknęła ta ogromna tragedia, składamy najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia. Ewelinko, byłaś aniołem naszej Grupy. Wierzymy, że już zawsze będziesz nas strzegła – czytamy w opublikowanym wpisie.

Pod internetowym oświadczeniem błyskawicznie zaroiło się od osobistych pożegnań. Znajomi w swoich wpisach zwracali szczególną uwagę na jej ogromny optymizm oraz niezwykłe ciepło, jakim obdarzała zarówno ludzi, jak i zwierzęta biorące udział w trudnych akcjach poszukiwawczych oraz treningach.

Miałam zaszczyt działać z Nią w jednej Grupie i wiem, jak wielkie serce wkładała w każdą służbę. Pozostawiła po sobie ogromną pustkę, której nie da się wypełnić. Rodzinie, Bliskim oraz całej naszej ratowniczej rodzinie składam najszczersze wyrazy współczucia i dużo siły na ten niezwykle trudny czas. Ewelinko, dziękuję za każde dobro, uśmiech i obecność. Na zawsze pozostaniesz częścią naszej Grupy i naszych serc. Czuwaj nad nami z góry – napisała jedna z internautek.

Wspaniała Kobieta, która wprowadziła mnie w cząstkę waszego świata 🫡 Dziękuję jej i wam za pokazanie czym jest realne dobro, gotowość i pasja. Dziś szczególnie wyraźnie pamiętam szczekanie Bandziora na treningu i jej „Bandziorek znalazłeś ciocię? Dobrze! Pięknie!”. Ewelina zostaje w wielu sercach na zawsze 🖤 Dla rodziny i najbliższych – szczególne wyrazy współczucia – czytamy w kolejnym wpisie.

Bardzo mi przykro. Jeszcze nie tak dawno byliśmy razem na szkoleniu. Wyrazy współczucia dla męża i rodziny – napisał jeden z komentujących.