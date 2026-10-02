Piękne i niepozorne. Tych kobiet wciąż szuka policja. Łączy je jeden szczegół

Zewnętrzna aparycja potrafi bardzo mocno zmylić potencjalne ofiary i otoczenie. Te atrakcyjne dziewczyny w ogóle nie przypominają typowych przestępców, chociaż ich twarze regularnie trafiają do publicznych rejestrów polskiej policji.

Znaczna część ściganych przez stróżów prawa kobiet usłyszała zarzuty naruszenia artykułu 286 paragraf 1 Kodeksu karnego, który bezpośrednio dotyczy popełniania oszustw finansowych.

Mundurowi decydują się na udostępnianie zdjęć podejrzanych w sieci, aby zaangażować społeczeństwo w trwające śledztwa. Niejednokrotnie to właśnie sygnał od zwykłego przechodnia pozwala śledczym namierzyć ukrywającą się osobę.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że obecność w policyjnym rejestrze wynika z różnych przepisów prawa. Same poszukiwania prowadzone przez funkcjonariuszy nie oznaczają jeszcze udowodnienia winy i prawomocnego wyroku sądu.

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Kobiety poszukiwane za oszustwa. Gdzie zgłosić informacje?

Zdjęcia domniemanych przestępczyń trafiają do ogólnopolskiej bazy internetowej prowadzonej przez służby. Publikacja takich danych wymaga spełnienia rygorystycznych wymogów prawnych oraz zgody odpowiednich instytucji państwowych.

Wszystkie zaprezentowane w tym materiale zdjęcia pochodzą bezpośrednio z rządowego portalu. Pobrano je z serwerów 2 października 2026 roku, kiedy to aktywnie widniały w systemach operacyjnych śledczych.

Każdy obywatel posiadający wiedzę o aktualnym miejscu przebywania ściganych powinien natychmiast skontaktować się z organami ścigania. Wiadomości można kierować w pełni dyskretnie na specjalną skrzynkę mailową [email protected]. Jeżeli sprawa jest pilna i nie cierpi zwłoki, należy dzwonić pod numer alarmowy 112, a służby gwarantują zgłaszającym całkowitą anonimowość.