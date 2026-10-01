Gdzie jest 59-letni Piotr? Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

Dramatyczne chwile dla rodziny Piotra Rybickiego rozpoczęły się 24 września 2026 roku. Z policyjnych ustaleń wynika, że 59-latek opuścił swoje mieszkanie zlokalizowane na bydgoskim osiedlu Kapuściska w przedziale czasowym między 18:30 a 18:50. Wykorzystał moment, w którym pozostali domownicy byli nieobecni. Mężczyzna nie zostawił żadnej wiadomości i nie poinformował nikogo o celu swojego wyjścia. Do chwili obecnej nie pojawił się w domu oraz nie próbował nawiązać jakiegokolwiek kontaktu z zaniepokojoną rodziną.

Rysopis zaginionego Piotra Rybickiego z Bydgoszczy

Z udostępnionych przez służby informacji dowiadujemy się, że poszukiwany mierzy około 180 centymetrów wzrostu i charakteryzuje się otyłą budową ciała. 59-latek ma niebieskie oczy, a jego głowa jest w dużej mierze łysa na czubku, z jasnymi i krótko przystrzyżonymi włosami po bokach.

W dniu zaginięcia mieszkaniec Bydgoszczy ubrany był w szarą bluzę oraz czarne spodnie o długości trzy czwarte. Na stopach miał czarne sportowe obuwie typu adidas. Co istotne, mężczyzna założył buty na gołe stopy, nie mając na sobie skarpetek.

Apel bydgoskiej policji o pomoc w poszukiwaniach

Sprawą zniknięcia mężczyzny intensywnie zajmują się mundurowi z Komisariatu Policji Bydgoszcz Wyżyny. Zwracają się oni z pilnym apelem do całego społeczeństwa o przekazywanie wszelkich sygnałów, które mogłyby naprowadzić śledczych na właściwy trop.

Funkcjonariusze zaznaczają, że nawet najdrobniejszy, z pozoru błahy szczegół może okazać się kluczowy i doprowadzić do odnalezienia 59-letniego mieszkańca miasta.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje o losie Piotra Rybickiego, powinien niezwłocznie skontaktować się z dyżurnym Komisariatu Policji Bydgoszcz Wyżyny, dzwoniąc pod numery telefonów: 47 751 15 59 lub 47 751 15 60. Zgłoszenia można także kierować na ogólnopolski numer alarmowy 112.