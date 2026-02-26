Maciek wrócił do Bydgoszczy. Znany bocian znów ogłasza nadejście wiosny!

Wraz z pierwszymi oznakami wiosny na bydgoskim niebie pojawił się dobrze znany mieszkańcom Łęgnowa bocian Maciek. Ptakiem od lat opiekują się okoliczni mieszkańcy, a jego powrót do gniazda jest lokalnym wydarzeniem, które niezmiennie budzi radość. Maciek znów zajął swoje ulubione miejsce – słup, na którym co roku buduje gniazdo i rozpoczyna kolejny sezon lęgowy.

Jak relacjonuje Renata Włazik, której dom sąsiaduje z bocianim gniazdem, tegoroczny przylot był nieco opóźniony.

Tym razem jest to wyjątkowo późny przylot, to chyba nikogo nie dziwi, ponieważ, jeszcze w weekend mieliśmy mrozy. Te pierwsze dni go prawie w tym gnieździe nie ma. Jest oczywiście rano, jest jak już zaczyna się robić zmierzch, ale przez te pierwsze dni żeruje na okolicznych polach – mówi kobieta.

Pojawienie się Maćka to dla mieszkańców jasny sygnał, że zima odchodzi w zapomnienie.

Już można powoli wyjmować bardziej kolorowe ubrania – dodaje pani Renata.

Wkrótce do bociana powinna dołączyć jego partnerka – Stefania, która zazwyczaj przylatuje kilka tygodni później. Jeśli warunki pogodowe okażą się sprzyjające, para ponownie doczeka się potomstwa, a bocianie gniazdo znów stanie się lokalną atrakcją przyrodniczą.

Bociany – ptaki szczególnie ważne dla Polski

Bociany odgrywają w Polsce wyjątkową rolę – zarówno przyrodniczą, jak i kulturową. Ptaki te od wieków uznawane są za symbol szczęścia, płodności i dobrobytu, a ich obecność w pobliżu domów traktowana jest jako dobry omen.

Bociany pełnią także istotną funkcję w ekosystemie, pomagając regulować liczebność drobnych gryzoni i owadów. Nic więc dziwnego, że ich coroczne powroty – tak jak w przypadku Maćka z Łęgnowa – są uważnie obserwowane i budzą ogromne emocje wśród mieszkańców.